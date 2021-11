Reggio Calabria, arriva in città un evento che celebra la cucina d’autunno

3 Novembre 2021 13:11

Cosa passa per la mente quando si sentite la parola “Autunno”?

Le lunghe passeggiate nei boschi, il profumo della terra umida e delle foglie secche, il colori caldi e accesi dei paesaggi che ci circondano, ma soprattutto, il piacere che si prova nel gustare il sapore deciso e allo stesso tempo delicato, dei piatti che hanno come protagonisti proprio gli ingredienti che la natura comincia adesso ad offrirci.

I funghi, le castagne e la zucca sono i più tipici ed amati e se abbinati con maestria possono far nascere ricette ricche di contrasti, dai profumi inconfondibili e adatte a combattere i primi freddi facendoci godere fino in fondo dei sapori che la terra ci regala.

Il ristorante Appetito sito in via Marsala 20, ha deciso di celebrare questa meravigliosa stagione raccogliendo una serie di ricette per creare un vero e proprio “PERCORSO DELL’APPETITO”, dall’antipasto al dolce con un unico filo conduttore, L’AUTUNNO.

Un percorso culinario che abbraccerà l’intera cena dall’antipasto al dolce dove gli ingredienti utilizzati saranno proprio tipici di questo periodo. La zucca, le castagne, i funghi sapientemente abbinati dalla cuoca Tina, daranno vita a piatti straordinari come: Castagne lardellate, Zucca in saor, Fungo all’uovo marinato, Zuccotti al tartufo, Puntine caramellate con sottobosco piccanti, Panna cotta al fondente con glassa alla zucca.

Per avere maggiori informazioni su questo evento in città che celebra l’autunno e le sposa le vecchie tradizioni alla buona cucina informale si può chiamare direttamente il Ristorante Informale Appetito allo 0965312577.