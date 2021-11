No Green Pass, proteste anche oggi a Reggio Calabria: “stiamo cedendo i nostri diritti in cambio di una tessera” [FOTO E VIDEO]

6 Novembre 2021 19:14

Diversi cittadini di Reggio Calabria si sono dati appuntamento a piazza Italia per protestare contro “un sistema che produce paura e discriminazione”: diversi striscioni e cori contro il Premier Draghi

“La gente come noi non molla mai”. E’ sulle note ormai del celebre motto dei portuali di Trieste che anche per questo sabato sono scesi in piazza i cittadini No Green Pass di Reggio Calabria. La manifestazione si è svolta oggi di fronte al Palazzo del Prefetto e del Comune, in Piazza Italia, ed ha visto la partecipazione di circa 50 pacifici manifestanti. “Ci hanno promesso che facendo il vaccino saremmo diventati degli uomini liberi, ma io sono nata una donna libera. Nessuno può togliermi la libertà. Ci sono uomini che sono morti per la libertà, che hanno lottato affinché noi potessimo essere qui oggi a manifestare. Il Green Pass è la cessione del mio diritto di libertà, di poter libertà, di poter entrare in un ospedale per lavorare, di poter entrare in una scuola e parlare con l’insegnante di mio figlio. Stiamo cedendo i miei diritti in mano al potere, siamo sicuri di volerlo fare? State passeggiando su questo corso e non lottate”, ha affermato una delle organizzatrici dell’evento. “No Green Pass, no obbligo vaccinale, no discriminazioni. Si libertà di scelta, si costituzione, si Stato di Diritto”, sono invece gli slogan esposti. Diverse le bandiere tricolore e gli striscioni, uno dei quali ha colpito maggiormente l’attenzione perché riferito al Premier Draghi, al Ministro della Salute Speranza e al “virologo star” Bassetti. A corredo dell’articolo le foto con gallery scorrevole e il video della protesta.