Reggio Calabria, Aloisio: “l’elezione di Ninni Tramontana ai vertici calabresi di Unioncamere è un’ottima notizia”

“L’ elezione di Ninni Tramontana ai vertici calabresi di Unioncamere è un’ottima notizia per la nostra regione e per il territorio metropolitano”. Questa la dichiarazione diPresidente di Confesercenti Reggio Calabria e consigliere di Unioncamere Calabria che prosegue – “il Presidente Tramontana sta guidando l’Ente Camerale reggino con competenza, indiscusse doti manageriali e grande capacità aggregativa. Sono certo che questo nuovo incarico gli permetterà di operare con ancora maggior efficacia nell’interesse dell’intero tessuto produttivo ed imprenditoriale calabrese. Stiamo attraversando momento di enorme difficoltà e le aziende, oggi più che mai, hanno bisogno di punti di riferimento credibili che possano supportare una ripartenza da tutti auspicata ma per la quale si dovrà lavorare duramente creando, innanzitutto, una concreta sinergia tra tutti gli attori locali che consenta di gestire al meglio le cospicue risorse che stanno arrivando dal PNRR. Giungano, quindi, da parte di Confesercenti Reggio Calabria – conclude il Presidente Aloisio – i migliori auguri a Ninni Tramontana per il nuovo e importante ruolo ricoperto”.