24 Novembre 2021 11:26

Reggio Calabria: all’Università per Stranieri l’incontro dal titolo “L’importanza dell’empowerment socio-economico delle donne nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza domestica” organizzato dall’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria ospiterà l’incontro dal titolo “L’importanza dell’empowerment socio-economico delle donne nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza domestica” organizzato dall’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus, Ente promotore dell’iniziativa e gestore del Centro Antiviolenza “A. Morabito”. L’evento avrà inizio alle 16:30, domani 25 novembre, e verrà introdotto e moderato dall’Avvocato Lucia Lipari. La sessione iniziale sarà dedicata ai saluti istituzionali da parte del Magnifico Rettore dell’Unida Antonio Zumbo, dall’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Calabria Tilde Minasi, dall’Assessore alle Politiche di Genere del Comune di Reggio Calabria Giuggi Palmenta e dal Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria Danilo Ferrara. Seguiranno gli interventi dei relatori, del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, dell’Avvocato e giudice onorario del Tribunale per i Minorenni Patrizia Surace, del Direttore di Strill Raffaele Mortelliti, della dott.ssa Francesca Mallamaci, responsabile del centro antiviolenza “A. Morabito”, della Docente di Diritto Privato dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”.