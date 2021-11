10 Novembre 2021 12:55

Reggio Calabria: all’Università per Stranieri iniziativa dal titolo “Il poema agito: Dante poeta che mette la parola in scena”

Venerdì 12 novembre alle ore 16.00, presso l’Aula Magna “G. Reale” dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria (Unida), nell’ambito delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il Prof. Fabio Ruggiano terrà una relazione dal titolo “Il poema agito: Dante poeta che mette la parola in scena”. L’incontro avverrà in presenza (nel rispetto della normativa vigente anti-Covid).