Reggio Calabria: all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” iniziativa sull’eros nella letteratura araba tra X e XIV secolo [FOTO e INTERVISTE]

18 Novembre 2021 19:26

Reggio Calabria: all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” una giornata di studi dedicata al tema “Manifestazioni, forme e lessico dell’Eros nella letteratura araba tra X e XIV secolo”

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria ha ospitato un evento dedicata al tema “Manifestazioni, forme e lessico dell’Eros nella letteratura araba tra X e XIV secolo”. L’iniziativa fa parte della ricca programmazione culturale della Settimana AVA, un appuntamento semestrale dedicato all’Autovalutazione, Valutazione e Approfondimento, con seminari tematici e incontri interdisciplinari, rivolti non solo ai docenti e agli studenti dell’Ateneo ma aperti alla partecipazione della cittadinanza. Precedute dal saluto del Magnifico Rettore, Prof. Antonino Zumbo, sono intervenuti sul tema Laura Bottini, Mirella Cassarino, Cristina La Rosa, Alba Rosa Suriano, docenti e ricercatrici presso l’Ateneo di Catania, e Ilenia Licitra, ricercatrice di lingua e letteratura araba presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. Le relatrici hanno presentato lo stato delle loro ricerche svolte nell’ambito di un progetto dell’Ateneo di Catania, “Eros 2020: Medioevo romanzo e orientale. In alto la FOTOGALLERY, in basso le INTERVISTE complete.