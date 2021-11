Reggio Calabria: al Teatro Cilea il Gran Concerto di Buon Anno con le “Canzoni per Sempre”

23 Novembre 2021 11:35

Gran Concerto di Buon Anno con le “Canzoni per Sempre” del super trio Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone il 7 gennaio al Teatro Cilea di Reggio Calabria

Mentre fervono gli ultimi preparativi per il colossal “La Divina Commedia Opera Musical” dei prossimi 3 e 4 dicembre al Palacalafiore di Reggio Calabria, con spettacoli mattutini per le scuole alle ore 10 e repliche serali alle ore 21, il promoter Ruggero Pegna ha confermato un nuovo evento in apertura di “Fatti di Musica 2022”, la 36° edizione del suo storico festival-premio del live d’autore, che si svolge ogni anno in varie località della Calabria. Il 7 gennaio alle ore 21 nella splendida cornice del Teatro Cilea di Reggio Calabria si svolgerà un altro evento speciale: “Canzoni per sempre – Gran Concerto di Buon Anno”, con i protagonisti delle principali opere musicali moderne, gli amatissimi Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone accompagnati dai loro musicisti. Sarà un concerto con una ricca scaletta di successi che raccoglierà il meglio del musical e delle colonne sonore di tutti i tempi, da West Side Story a Moulin Rouge, da Il Postino a Romeo e Giulietta, ed ancora Jesus Christ Superstar, Nuovo Cinema Paradiso, il tutto impreziosito dall’omaggio alla grande musica leggera e d’autore italiana e da quello al “loro” Notre Dame De Paris, già in programmazione a fine maggio 2022 sempre al Palacalafiore. “Tradizionalmente – spiega Pegna – i concerti di benvenuto al nuovo anno sono basati sulla musica classica o lirica. Con questo progetto, invece, si vuole avviare e storicizzare in Calabria un appuntamento di buon anno con la grande Musica Popolare e d’Autore, il genere più amato e seguito dal grande pubblico di tutto il mondo! Il super trio composto dagli interpreti delle maggiori opere musicali moderne farà vivere al Teatro Cilea oltre due ore di successi indimenticabili ed emozionanti, in un’atmosfera di autentica grande festa della musica.”. I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti Ticketone (Reggio: B’Art). Intanto, sono già oltre 3000 gli studenti di tutta la Calabria che hanno confermato la presenza per La Divina Commedia, ma le prenotazioni continuano ad aumentare. Lo spettacolare viaggio dantesco tra Inferno, Purgatorio e Paradiso, con le musiche di Marco Frisina, la regia di Andrea Ortis, la sceneggiatura di Gianmario Pagano, la voce narrante di Giancarlo Giannini, sarà ancora premiato come “Migliore Spettacolo dell’Anno” con il Riccio d’Argento dell’orafo Gerardo Sacco, l’oscar del live. Eccezionale l’allestimento, con grandi firme: scenografie di Lara Carissimi, coreografie di Massimiliano Volpini, light design di Valerio Tiberi, suoni di Emanuele Carlucci, visual design di Roberto Fazio e Virginio Levrio.

“Con il suo imponente e suggestivo impianto scenografico, che si avvale di oltre 100 tecnici e operai, 70 scenari mozzafiato, un palco modulare automatico con sollevamento di piani, effetti tridimensionali con proiezioni in 3D e oltre 200 costumi di scena, La Divina Commedia Musical è uno degli spettacoli più belli di sempre. Sarà una grande festa di musica, spettacolo e cultura, un vero grande evento!”, afferma Pegna. Confermati anche i successivi appuntamenti: il 12 dicembre alle 21:00, la carovana del Festival si sposterà al Garden di Rende per il ritorno di Valerio Lundini, il nuovo fuoriclasse della comicità italiana, con il suo show “Il mansplaining spiegato a mia figlia, nei bei teatri”. Il 6 gennaio, poi, al Teatro Politeama di Catanzaro si aprirà Fatti di Musica 2022 (36° edizione) con un grande musical per tutti: Fabularium Magic of Disney Music, un omaggio ai capolavori Disney, da La Spada nella Roccia a Cenerentola, da La Bella e la Bestia ad Oceania, Frozen, Aladdin e Mary Poppins. Due gli spettacoli, alle ore 17 e alle ore 20, per un musical imperdibile che si avvale di scenografie e coreografie spettacolari, un grande cast, continui cambi scena e costumi, magnifici disegni luci ed effetti speciali, con momenti magici che sorprenderanno grandi e piccini: il volo di Mary Poppins, Elsa che ghiaccia il teatro, il genio della lampada che alza bauli. I biglietti di tutti gli eventi sono già in vendita su www.ticketone.it e nei punti Ticketone. Per informazioni e prenotazioni scuole: tel. 09684418888, web www.ruggeropegna.it. Fatti di Musica Festival ha il Patrocinio di Assomusica e la media partnership di Rai Radio Tutta Italiana.