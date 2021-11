16 Novembre 2021 15:44

Reggio Calabria: al Parco Ecolandia un convegno dedicato all’ecosostenibilità globale incentrato sull’elemento strategico dell’acqua

Venerdì 19 e sabato 20 Novembre si terrà al Parco Ecolandia a Reggio Calabria un convegno dedicato all’ecosostenibilità globale incentrato sull’elemento strategico dell’acqua. Le due giornate di studio sono organizzate dal Centro di Alta Formazione Azimut e dal Parco Ecolandia nell’ambito del progetto “Laudato Si’” finanziato dalla Regione Calabria col Por Calabria 2014-2020. Collaborano all’iniziativa il comune di Reggio Calabria, l’Università Mediterranea, l’associazione Calabria for Harambee, il Polo NET, la onlus internazionale IKSDP. Grazie ai partner indicati e fattivamente partecipi all’evento, sarà possibile arricchire il bagaglio di conoscenze di chi è già impegnato nella difesa e valorizzazione dell’ambiente, connettendo esperienze diverse maturate in tutto il mondo da professionisti e studiosi, animatori sociali.

Questo il programma dei lavori:

Venerdì 19 Novembre

alle ore 10.00 nei locali del Polo NET presso il Forte Gullì si svolgerà la sessione dal titolo “Un ponte di competenze e solidarietà fra territori fragili: la convenzione Harambee” (interverranno Maria Rachele BELLOMI, Azimut APS – Marcello CHIRCHIGLIA, IKSDP Onlus – Luigi BORRELLI, Polo NET – Giovanni PENSABENE, Consorzio ECOLANDIA – Giuseppe ZIMBALATTI, Università MEDITERRANEA)

a seguire, si terrà l’inaugurazione della mostra “Architetture per territori fragili” (a cura dei docenti del dipartimento DARTE Sebastiano Nucifora e Alessandro Villari): tesi di laurea realizzate dall’Atelier di Architettura per i PVS dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e proposte progettuali di studenti e dottori di ricerca in Senegal, Kenya e altri Paesi africani.

Sabato 20 Novembre

Alle ore 9.00 alla Sala convegni “G. Spinelli” presso l’area “La Nave di Teseo” si svolgerà la seconda sessione di lavori che prevede i seguenti approfondimenti: