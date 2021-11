Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro la presentazione della Stagione Teatrale di Cittanova e della Piana

24 Novembre 2021 09:30

A Reggio Calabria sarà presentata Giovedì 25 novembre alle ore 16.30 la XVIII Stagione Teatrale di Cittanova e della Piana

Sarà presentata Giovedì 25 novembre alle ore 16.30 la XVIII Stagione Teatrale di Cittanova e della Piana. La presentazione del Cartellone è in programma a Reggio Calabria presso la Sala della Biblioteca di Palazzo Corrado Alvaro della Città Metropolitana (Piazza Italia). All’incontro con i giornalisti parteciperanno il Presidente dell’Associazione culturale Kalomena Girolamo Demaria, il sindaco di Cittanova Francesco Cosentino, l’Assessore alla Cultura del comune di Cittanova Marianna Iorfida e il Consigliere delegato della Città metropolitana di Reggio Calabria Filippo Quartuccio. L’Associazione Culturale Kalomena, dopo gli eccellenti risultati conseguiti nelle precedenti edizioni, si appresta a ripartire con la XVIII Stagione Teatrale 2021/22. Dopo la chiusura forzata dei luoghi di cultura, finalmente si riapre il teatro e si riaccendono le luci del Gentile, presentando un cartellone che in parte recupera gli spettacoli che la pandemia non ha consentito di mostrare e in parte si arricchisce di nuove proposte altrettanto importanti e significative. Teatro di prosa e classico, commedie brillanti, varietà e cabaret caratterizzeranno un calendario aperto alla pluralità dei percorsi artistici. Titoli e attori, regie e allestimenti evidenziano produzioni tra le più accattivanti e prestigiose che il teatro di prosa produce oggi in campo nazionale e che rappresentano il tempo in cui viviamo, divenendo parte attiva della crescita culturale delle nostre comunità. La campagna abbonamenti si svolgerà presso il Teatro Gentile di Cittanova a partire da sabato 27 novembre.

Per informazioni inviare una email a kalomena@libero.it oppure telefonare ai numeri 3477191399 – 3206184249.