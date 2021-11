Reggio Calabria: a Ciccarello il black friday della vergogna [FOTO]

25 Novembre 2021 12:44

Reggio Calabria, rifiuti di ogni genere invadono la strada a Ciccarello e a Modena e non solo…

“Materassi, pneumatici, mobili, sanitari e quant’altro, in via Ciccarello, zona sud di Reggio Calabria a pochi minuti dal centro e con numerose attività commerciali nelle vicinanze tra cui la Scuola Allievi Carabinieri, puoi trovare di tutto perché qui il black friday, quello della vergogna, dura tutto l’anno!”. E’ questo lo sfogo di un cittadino di Reggio Calabria indignato per le condizioni penose in cui versa l’intera città a causa dell’emergenza rifiuti. Ogni angolo è invaso da spazzatura e rifiuti ingombranti abbandonati come possiamo vedere nelle foto a corredo dell’articolo scattate a Ciccarello e a Modena.

“Da diversi anni la situazione è sempre la stessa, il comune di Reggio attraverso interventi straordinari a carico della collettività rimuove circa una volta al mese le montagne di rifiuti che vengono depositate per strada. Qui lo Stato non c’è e dove lo Stato latita, regna l’anarchia che genera delinquenza di ogni genere! Ma ancora più grave è la questione “salute” della collettività residente. Di notte ignoti accendono quasi quotidianamente ed indisturbati, pericolosi focolai che rilasciano nell’aria sostanze tossiche ed inquinanti. E per completare il quadro vergognoso potevano mancare i topi? Ci sono anche quelli! È lecito chiedersi, in una città civile europea/italiana/calabrese, quale dovrebbe essere Reggio Calabria, nel 2021 è ammissibile e tollerabile una tale situazione? Perché chi di competenza, comune – regione, permettono a pochi incivili di distruggere un quartiere e far vivere i suoi abitanti in condizioni da terzo mondo? A chi conviene questo scempio? Io come tanti altri cittadini residenti del quartiere, avendo a cuore le sorti della nostra città, chiediamo risposta a questi interrogativi sperando che le parole possano tramutarsi in fretta in fatti! la speranza è l’ultima a morire…”.