Reggio Calabria: a Cataforio le “Giornate mediche costantiniane”, controlli medici e screening gratuiti per promuovere la salute

30 Novembre 2021 16:47

A Cataforio, sabato 4 dicembre, al via le “Giornate mediche costantiniane”: promuovere la salute attraverso controlli medici e screening gratuiti

Tutto pronto per le “Giornate mediche costantiniane“. Sabato 4 dicembre dalle ore 8,45 alle ore 12,30, a Cataforio, specialisti medici offriranno la loro consulenza e visite gratuite per la promozione della salute. Una importante opportunità per la comunità reggina e non solo, di poter usufruire di controlli medici e screening gratuiti.

Tra i professionisti sanitari, la dottoressa Marika Biamonte (specialista in ginecologia e ostetricia), la psicologa e psicoterapeuta Dominella Mesiano, la dottoressa Elena Modafferi (corsista in Medicina Generale), il dottore Giuseppe Pipicelli già Direttore U. O. C diabetologia e dietrologia Asp di Catanzaro, il dottore Daniele Postorino specialista in Medicina fisica e riabilitativa, il Dirigente ambulatorio Medicina Interna – Angiologia presso ospedale “Morelli” Emanuele Scarlata, il dottore Domenico Quattrone dell’ospedale “Morelli” che si occuperà di Screening per Sdr dolorose e croniche, il pediatra e neonatologo Franco Zimmitti.

All’evento sarà anche presente don Giovanni Gattuso, parroco di Cataforio – San Salvatore e cappellano dell’Ordine Costantiniano che approfondirà il tema “Ascolto, confessione e direzione spirituale”. Nella chiesa di San Giuseppe, invece, alle ore 9,30 si svolgerà il corso base di Primo Soccorso con uso del defibrillatore con il dottor Giovanni Calogero, responsabile formazione continua Asp 5 di Reggio Calabria.

Coloro che desiderano avere maggiori informazioni sull’iniziativa o semplicemente prenotarsi, possono rivolgersi alla responsabile della segreteria parrocchiale Rosita Scopelliti contattando il numero di telefono 0965921256. Per l’accesso vigono le normative relative al Covid19.