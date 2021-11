Reggio Calabria, il 10 novembre la presentazione del libro “È tardi” di Eduardo Savarese

5 Novembre 2021 11:03

Il prossimo 10 novembre, alle ore 16:00, presso il Polo culturale “Mattia Preti” del Consiglio regionale della Calabria, la presentazione del libro “È tardi” di Eduardo Savarese

“Non è mai troppo tardi” è il titolo scelto dalla Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna per l’evento che si svolgerà il prossimo 10 novembre alle ore 16,00 presso il Polo culturale “Mattia Preti” del Consiglio regionale della Calabria. L’iniziativa – promossa con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Reggio Calabria che riconosce due crediti formativi in deontologia – vedrà la presentazione del libro dello scrittore e magistrato Eduardo Savarese intitolato “E’ tardi”.

Attraverso la narrazione di sette tempi di attesa di eroine del teatro lirico, si vuole cogliere ancora una volta l’occasione per stimolare la riflessione, attraverso un dialogo a più voci, sul tema sempre attuale del ruolo delle donne nella società, dalla musica alle istituzioni.

Per la Commissione regionale pari opportunità dunque, “Non è mai troppo tardi” per richiamare l’attenzione e porre in essere azioni di sensibilizzazione su quelle che nel corso della propria attività sono state questioni di stringente attualità e importanza. Si ricorda che l’accesso al Polo culturale sarà consentito solo dietro presentazione di green pass ed al raggiungimento della capienza massima come da prescrizioni Covid-19.