Reggina, l’azzurro “chiama” ancora Turati e Cortinovis: i due giovani amaranto convocati in U21 e in U20

6 Novembre 2021 17:31

Turati e Cortinovis di nuovo in azzurro: i due giovanotti della Reggina rispettivamente in Under 21 e in Under 20

Altra chiamata, dopo la gioia col club. Stefano Turati di nuovo in Under 21, Alessandro Cortinovis ancora in Under 20. I due giovanotti della Reggina, in prestito rispettivamente da Sassuolo e Atalanta, sono stati convocati in azzurro. L’U20 di Cortinovis, impegnata nel ‘Torneo 8 Nazioni’, sfiderà Repubblica Ceca (Pesaro, 11 novembre ore 14:40) e Romania (Sassuolo, 15 novembre ore 14). Pertanto, il calciatore amaranto salterà gli impegni di Club dal 7 al 14 novembre. L’U21 di Turati, invece, sarà impegnata prima nella gara di Qualificazione al Campionato Europeo contro la Repubblica d’Irlanda (Dublino, 12 novembre) e poi nella gara amichevole contro la Romania (Frosinone, 16 novembre). Pertanto, il calciatore amaranto salterà gli impegni di Club dal 7 al 16 novembre. I due torneranno regolarmente a disposizione prima di Reggina-Cremonese di domenica 21 novembre.