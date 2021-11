Reggina, ricordi Simone Cavalli? Ora esalta gli amaranto: “li voglio vedere in A, se Reggio Calabria si infiamma…”

19 Novembre 2021 12:46

L’ex attaccante della Reggina Simone Cavalli ha speso parole bellissime verso la piazza di Reggio Calabria: era stato in riva allo Stretto per pochi mesi nella stagione 2005-2006

Qualche mese a Reggio Calabria, 14 presenze (tante da subentrato) e 2 gol, di cui uno – bellissimo – a San Siro, ed è roba per pochi. Simone Cavalli non ha dimenticato la Reggina. In riva allo Stretto nel 2005-2006, ha dovuto fare i conti con la concorrenza di un certo Nicola Amoruso, non di certo l’ultimo arrivato. Ma le parole che l’ex attaccante ha speso verso la piazza non sono passate inosservate. “Quando le cose vanno bene – ha detto a PianetaSerieB – la piazza di Reggio Calabria diventa un’arma in più per i calciatori: è la classica piazza del Sud che si infiamma quando le cose vanno bene. Sono contento che i ragazzi di Aglietti stiano facendo un buon campionato perché è una di quelle squadre che vorrei rivedere in pianta stabile in Serie A; so che la società è seria e spero che il percorso possa essere positivo e possa portare alla Serie A dopo diversi anni di assenza”.