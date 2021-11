Reggina, inizia la settimana che porterà alla Cremonese: il programma degli allenamenti

16 Novembre 2021 13:22

Inizia la settimana di allenamenti che porterà a Reggina-Cremonese: il programma delle sedute al Sant’Agata

Verso Reggina-Cremonese. Dopo le sedute tranquilla della scorsa settimana, con il test congiunto contro il Gallico Catona, i ragazzi di Aglietti si affacciano all’importante match di domenica. Il tecnico ha concesso due giorni di riposo, ma oggi la squadra torna ad allenarsi, nella stessa giornata in cui parte la prevendita per la sfida del Granillo. Questo il programma completo degli allenamenti, in cui il tecnico dovrà valutare soprattutto la condizione di Rigoberto Rivas, fuori Reggio la scorsa settimana per ristabilirsi dal problema patito a Perugia.