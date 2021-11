Reggina, pensieri sparsi oltre meriti e demeriti

23 Novembre 2021 13:47

Ero indeciso. Esprimere un pensiero o lasciar perdere? Scrivere qualcosa dopo una sconfitta, così come dopo una vittoria, non è per forza necessario, perché nel calcio si vince e si perde ed è alla base di ogni sport, anzi della vita. Certo, cavalcare l’onda dopo il successo è bello, stimolante, eccitante, e anche più semplice. Farlo dopo uno stop, il secondo interno, un po’ meno, anche perché basta poco – a queste latitudini – per inscenare le peggiori tragedie greche che Euripide spostati…

E sembra essere qualcosa di simile a una tragedia quella che si percepisce nell’animo di alcuni tifosi dopo lo stop della Reggina di domenica per mano della Cremonese. Per tanti una resa, quasi un verdetto definitivo. Tutto un “Aglietti non va bene, pensiamo alla salvezza”, che 10 giorni fa era “Aglietti è un grande, siamo da primi posti”. Il tifoso medio è umorale, vive di episodi, ha la memoria corta, si lascia trasportare dall’istinto e poco dall’equilibrio. L’equilibrio, in realtà, è la parola chiave di sempre. Facile parlarne ora, più difficile farlo a caldo con tutto l’entusiasmo che porta a vincere tre partite di fila o un derby in un campo che non si violava da 20 anni. Ma equilibrio è ciò di cui ha parlato Aglietti, equilibrio è ciò che regna tra le teste dei calciatori tra le mura degli spogliatoi, equilibrio è ciò che difficilmente si può chiedere a ogni tifoso. E’ un fatto di mentalità. Ed è anche giusto puntare in alto quando si vince, cavalcare l’onda dell’entusiasmo e non nascondersi se la classifica sorride. L’entusiasmo è alla base di ogni impresa inaspettata e – in questo caso sì – l’equilibrio può anche andare a farsi strabenedire. Per i tifosi, si intende, non per la squadra.

Ma oggi, martedì 23 novembre, due giorni dopo una sconfitta in uno scontro diretto, non è concepibile perderlo, l’equilibrio. Non si può. Non si può mandare tutto all’aria. La Reggina ha perso? Sì. E’ la seconda sconfitta interna di fila? Sì. Il secondo stop nelle ultime tre gare? Sì. E’ un peccato leggere il risultato finale per come si era messa la partita, e anche la classifica, al termine del primo tempo? Sì. Fa riflettere l’inspiegabile e inaspettato blackout della ripresa e la mancata reazione allo svantaggio con il poco supporto dalla panchina? Sì. Bene, ora fermiamoci un attimo e… il tifoso reggino, in estate, avrebbe firmato per questa classifica a poche giornate dalla fine del girone d’andata? Sì, e trovatemi il pazzo che non è d’accordo.

La Reggina, al momento, ha la classifica che si merita. Ha conquistato un punto a fatica a Lignano, non meritava di perdere a Pisa e contro il Cittadella, ma ha invece meritato di perdere domenica. Ha una difesa solidissima, un ventaglio di soluzioni offensive importanti e un organico talmente esperto da saper leggere ogni situazione. Riflessioni? Ce ne sono, altrimenti passa il messaggio che è tutto bello e non c’è alcun problema. Resta infatti da capire il motivo dell’involuzione di Rivas e il mancato impatto – da inizio anno – di alcuni calciatori. Restano da evidenziare le difficoltà di questa squadra nel momento in cui si trova in inferiorità in mezzo al campo e – ma non è detto che non si cambi nell’immediato futuro, anche solo in alcune circostanze – la poca volontà nel proporre un sistema di gioco a 3 in mezzo con avversari (come la Cremonese) che portavano tanti giocatori sulla trequarti o con avversari (come il Cittadella) che fanno tanta densità in mezzo. Resta da capire perché questa squadra, nel momento in cui deve fare “il salto” – e lo ha detto anche il mister in conferenza – non ci riesca, che è poi anche il motivo per cui non è mai stato vinto uno scontro diretto. Resta da capire, soprattutto, il perché di quel blackout, ma sempre con la lucidità tale da considerarlo il primo della stagione, una stagione che ha ovviamente evidenziato molti più lati positivi (quasi tutti) che negativi.

Forse è troppo presto per parlare di prova del 9, ma l’ultima parte del girone d’andata – in cui si troveranno molte avversarie di alta classifica – può rappresentare di certo un banco di maturità importante per una squadra che, ricordiamolo, non deve vincere il campionato. L’obiettivo, però, è sicuramente quello di “restare là”, anche solo nel gruppone playoff, per il giro di boa, così che a gennaio si possa intervenire dove serve. Perché, al di là di tutto, è normale che l’appetito vien mangiando. Ma se non si arriva in tempo per i secondi piatti, tranquilli, c’è pur sempre il contorno…