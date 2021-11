Reggina, la vicinanza del presidente: Gallo in città da ieri, vuole stare vicino alla squadra

29 Novembre 2021 11:32

Il presidente della Reggina Luca Gallo è in città da ieri: in questo momento delicato vuole stare vicino alla squadra per dare serenità in vista della gara di domani

E’ nei momenti delicati che serve la vicinanza della società. Lo sa bene Luca Gallo, che è a Reggio Calabria già dalla giornata di ieri. Il presidente della Reggina ha deciso di “farsi vedere” dalle parti del Sant’Agata, per mostrare vicinanza alla squadra, supportarla e lanciare un messaggio chiaro: i vertici del club ci sono, si fanno sentire e vogliono che l’ambiente rimanga compatto. Al di là delle voci extra campo degli ultimi giorni, è chiaro che, per ciò che concerne il rettangolo verde, la compagine di Aglietti stia vivendo il primo (e si spera ultimo) momento di difficoltà della stagione. Le due sconfitte di fila, tra cui quella pesantissima di Benevento, rischiano di rompere quegli equilibri psicologici che avevano portato la squadra – non per caso – ad ottenere 22 punti. Ma nulla è andato perduto, la classifica sorride ancora ed è in piena linea con gli obiettivi del club. Il presidente, dunque, vuole rimanere vicino e dare serenità in vista della gara di domani contro l’Ascoli. Tra l’altro, Gallo parlerà ai tifosi intervenendo tra poco sui canali ufficiali del club.