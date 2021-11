Cosenza-Reggina è anche Calabria unita: l’omaggio del club amaranto a Presidente Occhiuto e Sindaco Caruso [FOTO]

6 Novembre 2021 17:24

La Reggina, ieri, ha omaggiato con un gagliardetto il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il Sindaco di Cosenza Franz Caruso

La Calabria che sorride, la Calabria che abbraccia il fair play ed i veri valori dello sport. Prima del derby calabrese andato in scena ieri al San Vito Marulla, il responsabile delle pubbliche relazioni e direttore di Reggina TV, Maurizio Insardà, ha reso omaggio al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ed al Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, consegnando ad entrambi il gagliardetto ufficiale del club amaranto. Contestualmente, sia il Governatore Regionale che il primo cittadino della città bruzia sono stati invitati in riva allo Stretto, per visitare il centro sportivo Sant’Agata ed assistere al derby di ritorno.