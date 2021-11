Reggina, De Lillo confessa: “mia figlia è appena guarita dall’anoressia, per questo come padre appoggio iniziative come la Partita della Solidarietà”

9 Novembre 2021 20:09

Il General Manager della Reggina Fabio De Lillo è felice di poter rappresentare il club amaranto alla Partita della Solidarietà: lo ha confermato confessando un particolare dettaglio della propria vita da padre

La Partita della Solidarietà è il grande evento benefico che si svolgerà sabato 13 novembre alle ore 11 allo stadio Granillo. Si sfideranno Reggina Primavera e Nazionale Attori. A rappresentare il club amaranto è stato il General Manager Fabio De Lillo, che ha presenziato da remoto alla conferenza stampa di questa mattina: “Siamo felici di poter dare il nostro contributo ad una iniziativa così importante – ha detto il dirigente – Anche a nome del Presidente Luca Gallo rivolgo i più sinceri complimenti agli organizzatori, alla nazionale attori, al Sindaco Falcomatà ed al Comune di Reggio Calabria, da sempre attenti e sensibili in merito a queste delicate tematiche. Vorrei ricordare che l’impegno del Presidente Gallo verso il calcio reggino, riguarda anche le giovanili: abbiamo fatto un investimento importante sul centro Sportivo Sant’Agata, punto di riferimento per bambini e ragazzi, ed inoltre abbiamo allestito una compagine femminile. Per tutte queste ragioni, l’evento di sabato ci riempie il cuore di gioia, così come ci riempie di felicità l’aver concesso l’utilizzo del terreno di gioco”.

In conclusione, il De Lillo ha svestito i panni del dirigente per indossare quelli dell’uomo e del genitore, raccontando un periodo molto importante della propria vita. “Sono uscito da poco da un autentico tunnel, in quanto mia figlia è guarita dall’anoressia. Per tale motivo, anche come padre vorrei ringraziare chi rende possibili questo genere di iniziative a supporto di bambini, adolescenti e di tutte le categorie cosiddette fragili. Contestualmente, mi rivolgo ai genitori, i quali, a volte, pensano di aver dato tutto ai propri ragazzi: io ho salvato mia figlia standole accanto, e per tale motivo vorrei che la mia storia sia utile a far capire che non bisogna mai dare nulla per scontato, soprattutto nei rapporti con i figli in giovane età”.