Reggina, un secondo tempo horror inchioda gli amaranto: la Cremonese risorge al Granillo

21 Novembre 2021 15:50

Dopo lo stop per le Nazionali si torna in campo per la 13ª giornata del campionato di Serie B 2021/22, oggi è il giorno di Reggina-Cremonese: la diretta su StrettoWeb con le formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine match, ricco post partita. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Granillo

L’entusiasmo generato dopo la vittoria nel derby contro il Cosenza è stato smorzato dalla pausa Nazionali, ma il popolo amaranto non ha alcuna voglia di smettere di sognare. Oggi allo stadio Granillo si è giocata Reggina-Cremonese, una gara di alta classifica e dal sapore dei playoff. Gli uomini di Aglietti occupano la terza posizione in graduatoria con 22 punti all’attivo, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e due sconfitte; la distanza dal secondo posto è di sole due lunghezze, l’obiettivo sarà senza dubbio quello di ottenere un successo per effettuare il sorpasso. Di fronte, come detto, ci sono i lombardi, squadra scivolata un po’ indietro in classifica nell’ultimo mese: la compagine di Pecchia sta affrontando un momento di flessione e non vince da cinque match (l’ultima gioia risale ad un mese e mezzo fa contro la Ternana). Ha raccolto 4 punti nelle ultime cinque gare, ma nonostante ciò è a sole 3 lunghezze di ritardo dalla Reggina, a testimonianza di un campionato estremamente equilibrato.

La prima frazione comincia in maniera molto divertente con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre il proprio ritmo e sono risultate più volte pericolose. Prima Montalto e poi Zanimacchia, questo botta e risposta si percepisce sin dai primi minuti. La Reggina prende coraggio e la manovra diventa molto più fluida, ma è da calcio piazzato che arriva l’occasione, sfortunato al 15′ Stavropoulos che colpisce la traversa. I lombardi hanno uomini forti sulla trequarti ed è solo un grande Turati a dire ‘no’ su tiro di Castagentti. Al 29, poi, cambia il risultato: finalmente Laribi riesce a crossare in mezzo, Montalto di testa spacca la porta per l’1-0 che fa impazzire i 6mila del Granillo. Nel finale di tempo altro brivido per i tifosi calabresi, Turati ancora superbo sul bolide ravvicinato di Buonaiuto. Ma al riposo si va sul risultato di 1-0 per i padroni di casa.

Se il primo tempo è stato molto equilibrato, il secondo invece è totalmente a senso unico. Neanche il tempo di prendere posto in tribuna, che subito è rigore per gli ospiti: tira Fagioli, ma Turati si dimostra in giornata e para. La Cremonese non accusa psicologicamente il colpo, anzi ne trae grinta e al 57′ pareggio con un gran gol di Buonaiuto. La Reggina non riesce a reagire e pochi minuti dopo va addirittura sotto, Gaetano fa 1-2 su azione d’angolo in cui la difesa calabrese è stata completamente disattenta. Col passare dei minuti la situazione non cambia, neppure le sostituzioni invertono il trend tragico preso dalla sfida. E al 68′ Buonaiuto colpisce anche la traversa. Il sussulto finale lo suona Cortinovis, ma Carnesecchi fa la prima vera grande parata del suo match. Finisce dunque 1-2, la Reggina perde ancora una volta in casa e non riesce a muovere la classifica. Una classifica che rimane tuttavia molto corta, cambia davvero poco, anche se andrà analizzato il secondo tempo, in cui la formazione di Aglietti non è riuscita a rispondere dal punto di vista emotivo.

Reggina-Cremonese 1-2: il tabellino finale

La Cremonese passa al Granillo. Al gol di Montalto rispondo Buonaiuto e Gaetano. Di seguito il tabellino della gara:

SERIE BKT, 13ª GIORNATA

REGGINA-CREMONESE 1-2

Marcatori: 30′ Montalto (R), 56′ Buonaiuto (C), 63′ Gaetano (C)

Reggina (4-4-2): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Liotti (65′ Lakicevic); Laribi (65′ Cortinovis), Hetemaj, Crisetig, Bellomo (73′ Ménez); Galabinov (73′ Tumminello), Montalto (65′ Rivas). A disposizione: Micai, Amione, Regini, Adjapong, Bianchi, Ricci, Denis. Allenatore: Aglietti.

Cremonese (4-3-3): Carnesecchi; Sernicola (46′ Valeri), Bianchetti, Okoli, Crescenzi (87′ Meroni); Valzania (72′ Gaetano), Castagnetti, Fagioli (81′ Deli); Zanimacchia, Di Carmine (46′ Ciofani), Buonaiuto. A disposizione: Ciezkowski, Sarr, Ravanelli, Baez, Nardi, Strizzolo, Bartolomei. Allenatore: Pecchia

Note – Al 50′ Turati (R) para un rigore a Fagioli (C). Ammoniti: Cionek (R), Sernicola (C), Rivas (R). Calci d’angolo: 3-5. Recupero: 4’st.

Reggina-Cremonese: la cronaca in diretta

90′ + 4′ Non succede più nulla. Finisce 1-2, la Reggina perde ancora una volta in casa dopo la sconfitta col Cittadella. Per la Cremonese è la prima vittoria della storia in Serie B a Reggio Calabria.

90′ Cortinovis ad un passo dal pareggio, Carnesecchi a valanga chiude lo specchio. Saranno comunque 4 i minuti di recupero.

85′ La Reggina si riversa in avanti, ma c’è poca lucidità e tanta confusione.

74′ Ancora cambi in casa Reggina: Menez e Tumminello entrano al posto di Galabinov e Bellomo.

68′ Buonaiuto stava per mettere il punto esclamativo sul match, la traversa salva la Reggina. E’ un secondo tempo a senso unico…

65′ Cambia l’assetto Aglietti: entrano Rivas, Cortinovis e Lakicevic al posto di Montalto, Laribi e Liotti.

63′ Raddoppio della Cremonese, clamoroso 1-2! La Reggina è sotto shock in questo inizio di secondo tempo: Gaetano, entrato da pochi minuti, si trova ad un passo dalla linea di porta e la mette dentro.

57′ Pareggio della Cremonese, Buonaiuto trova l’angolo giusto e beffa un incolpevole Turati. E’ 1-1 al Granillo.

52′ Che occasione ancora per la Cremonese, dice ancora di ‘no’ Turati, ma è una Reggina in difficoltà.

50′ PARATA! Turati respinge il calcio di rigore di Fagioli! Si resta 1-0, il portiere ha neutralizzato il tiro dagli undici metri.

49′ Calcio di rigore per la Cremonese, l’arbitro ravvede un fallo di Cionek. Episodio molto dubbio.

46′ Inizia la ripresa del Granillo, Reggina chiamata a mantenere il vantaggio.

Doppio cambio per Pecchia: Ciofani per Di Carmine e Valeri per Sernicola, così la Cremonese prova a reagire allo svantaggio.

SECONDO TEMPO

45′ Finisce 1-0 il primo tempo, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

40′ Altra grande parata di Turati, tunnel su Loiacono e bolide di Buonaiuto ma la risposta del portiere amaranto è fenomenale.

29′ GOL GOL GOL!!!! HA SEGNATO MONTALTO, ESPLODE LO STADIO GRANILLO. Vincente la testata dell’attaccante su cross di Laribi, è classica l’esultanza del tagliagole. Adesso è 1-0 tra Reggina e Cremonese.

27′ Giallo per Sernicola, l’arbitro aveva avvertito della sanzione i calciatori lombardi già in un’occasione precedente.

21′ Castegnetti prova dal limite dell’area, Turati compie un grandissimo intervento e respinge in angolo.

20′ Ammonito Cionek, fallo da dietro su Di Carmine.

15′ Traversa di Stavropoulos! Il greco colpisce bene di testa su punizione di Liotti, ma non è fortunato.

8′ Risponde subito la Cremonese, Zanimacchia mette i brividi a Turati.

7′ Sforbiciata di Montalto, alta sulla traversa. E’ il primo squillo della gara.

1′ Via! L’arbitro Livio Marinelli dà il fischio d’inizio, la Cremonese muove il primo possesso della gara.

PRIMO TEMPO

Reggina-Cremonese: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio al fischio d’inizio di Reggina-Cremonese. Il tecnico Alfredo Aglietti inserisce nuovamente Loiacono e Liotti dal 1′, stavolta è Di Chiara a restare fuori per squalifica. Sulle ali scelto Laribi da titolare con Ricci e Rivas in panchina. D’avanti ancora la doppia punta Montalto-Galabinov. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Reggina (4-4-2): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Liotti; Laribi, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Galabinov, Montalto. A disposizione: Micai, Lakicevic, Amione, Regini, Adjapong, Bianchi, Cortinovis, Ricci, Rivas, Denis, Ménez, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Cremonese (4-3-3): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Crescenzi; Valzania, Castagnetti, Fagioli; Zanimacchia, Di Carmine, Buonaiuto. A disposizione: Ciezkowski, Sarr, Valeri, Ravanelli, Baez, Nardi, Ciofani, Strizzolo, Meroni, Bartolomei, Gaetano, Deli. Allenatore: Pecchia

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli. Assistenti: Marco Scatragli di Arezzo e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. IV ufficiale: Mario Saia di Palermo. VAR: Federico Dionisi de L’Aquila. A-VAR: Oreste Muto di Torre Annunziata.