Reggina, contro la Cremonese senza Di Chiara: terzino ammonito nel recupero a Cosenza, era diffidato

6 Novembre 2021 12:56

Di Chiara assente per Reggina-Cremonese: il terzino amaranto era diffidato ed è stato ammonito nel finale di Cosenza, al suo posto ci sarà Liotti

Un altro dei “fedelissimi” di Aglietti, quasi mai fuori. Ma ora sarà costretto. Gianluca Di Chiara non ci sarà al rientro dalla sosta, per la gara di domenica 21 novembre al Granillo tra Reggina e Cremonese. Al terzino costa caro il giallo in pieno recupero, al 90’+2, del match di ieri a Cosenza. Era diffidato, con l’ammonizione scatta la squalifica. Solo una volta il difensore non era stato utilizzato dall’inizio, a Pisa, dove giocò Liotti. Quest’ultimo, quindi, tornerà nei quattro dietro contro la Cremonese dopo aver giocato ieri nei quattro di centrocampo. E’ lui, infatti, il sostituto naturale dell’esterno palermitano.