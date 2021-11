Reggina-Cremonese, la probabile formazione amaranto: Aglietti tra dubbi e certezze [GRAFICA]

20 Novembre 2021 19:47

Reggina-Cremonese, la probabile formazione amaranto: le possibili scelte del tecnico Alfredo Aglietti in vista del match di domani pomeriggio al Granillo

Questa volta è quasi tutto chiaro. Inizialmente si pensava fosse pretattica, ma col passare delle settimane Alfredo Aglietti ha fatto capire che, quello che dice in conferenza, è reale e si vede poi effettivamente in campo. Poco spazio ai trucchetti storici degli allenatori, ma “apertura” verso quelle scelte e quei dubbi che si vengono a creare ad ogni vigilia. Quelli prima di Reggina-Cremonese (fischio d’inizio ore 14) sono due, entrambi a destra: per il ruolo di terzino e per quello di esterno alto, mentre c’è piena conferma sulla doppia punta di peso, in linea con la continuità post derby. Vediamo dunque quali sono le possibili scelte reparto per reparto.

DIFESA – Un dubbio e una scelta forzata. Turati e i due centrali Cionek e Stavropoulos verso la conferma, con Liotti che sostituirà lo squalificato Di Chiara e uno tra Loiacono e Lakicevic a destra. Leggermente davanti il primo, più bravo a tenere a bada la forza avversaria sulle fasce, composta da uomini di rapidità e qualità. Non manca molto all’esordio di Adjapong, ha detto il mister, ma non sarà domani.

CENTROCAMPO – A sinistra c’è Bellomo, sulla falsariga delle ultime gare, al centro Crisetig e uno tra Hetemaj e Bianchi – in quello che è il consueto ballottaggio in mediana – mentre a destra l’altro dubbio: uno tra Ricci, Rivas e Laribi, così ha detto il tecnico. Sarà una scelta che si porterà dentro fino all’ultimo.

ATTACCO – Nessun dubbio, qui: confermata la doppia punta di peso, e cioè Montalto e Galabinov. Di seguito la grafica.