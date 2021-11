Reggina-Cremonese LIVE, le formazioni ufficiali: Laribi dal 1′, in attacco Aglietti sceglie ancora l’artiglieria pesante

21 Novembre 2021 13:02

Dopo lo stop per le Nazionali si torna in campo per la 13ª giornata del campionato di Serie B 2021/22, oggi è il giorno di Reggina-Cremonese: la diretta su StrettoWeb con le formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine match, ricco post partita. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Granillo

L’entusiasmo generato dopo la vittoria nel derby contro il Cosenza è stato smorzato dalla pausa Nazionali, ma il popolo amaranto non ha alcuna voglia di smettere di sognare. Oggi allo stadio Granillo si gioca Reggina-Cremonese, una gara di alta classifica e dal sapore dei playoff. Gli uomini di Aglietti occupano la terza posizione in graduatoria con 22 punti all’attivo, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e due sconfitte; la distanza dal secondo posto è di sole due lunghezze, l’obiettivo sarà senza dubbio quello di ottenere un successo per effettuare il sorpasso. Di fronte, come detto, ci sono i lombardi, squadra scivolata un po’ indietro in classifica nell’ultimo mese: la compagine di Pecchia sta affrontando un momento di flessione e non vince da cinque match (l’ultima gioia risale ad un mese e mezzo fa contro la Ternana). Ha raccolto 4 punti nelle ultime cinque gare, ma nonostante ciò è a sole 3 lunghezze di ritardo dalla Reggina, a testimonianza di un campionato estremamente equilibrato. Si prospetta dunque un match entusiasmante, non resta che seguire la diretta su StrettoWeb con aggiornamenti in tempo reale e cronaca testuale live dei novanta minuti.

Reggina-Cremonese: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio al fischio d’inizio di Reggina-Cremonese. Il tecnico Alfredo Aglietti inserisce nuovamente Loiacono e Liotti dal 1′, stavolta è Di Chiara a restare fuori per squalifica. Sulle ali scelto Laribi da titolare con Ricci e Rivas in panchina. D’avanti ancora la doppia punta Montalto-Galabinov. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Reggina (4-4-2): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Liotti; Laribi, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Galabinov, Montalto. A disposizione: Micai, Lakicevic, Amione, Regini, Adjapong, Bianchi, Cortinovis, Ricci, Rivas, Denis, Ménez, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Cremonese (4-3-3): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Crescenzi; Valzania, Castagnetti, Fagioli; Zanimacchia, Di Carmine, Buonaiuto. A disposizione: Ciezkowski, Sarr, Valeri, Ravanelli, Baez, Nardi, Ciofani, Strizzolo, Meroni, Bartolomei, Gaetano, Deli. Allenatore: Pecchia

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli. Assistenti: Marco Scatragli di Arezzo e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. IV ufficiale: Mario Saia di Palermo. VAR: Federico Dionisi de L’Aquila. A-VAR: Oreste Muto di Torre Annunziata.