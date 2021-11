Reggina-Cremonese, le pagelle di StrettoWeb: Turati fa l’impossibile e anche di più, giornata no per Cionek

21 Novembre 2021 16:01

E’ appena terminato il match del Granillo tra Reggina e Cremonese: dopo il triplice fischio, il consueto appuntamento con le pagelle della nostra redazione

La Reggina perde di nuovo: secondo stop interno in casa, questa volta contro la Cremonese. Rispetto al Cittadella, però, la dinamica della sconfitta è molto diversa: gli amaranto vanno avanti con Montalto ma rimangono negli spogliatoi e la squadra ospite pareggia e sorpassa, non prima di aver sbagliato il rigore. Di seguito le nostre pagelle.

Turati 7.5 – Para di tutto, si mangia anche Fagioli, ma poi lo tramortiscono e sui due gol subiti non può far nulla. Migliore in campo.

Loiacono 5.5 – Ha un avversario ostico e soffre per gran parte del tempo, poi passa a sinistra.

Cionek 5 – Prima prestazione negativa, individuale e di reparto. L’ammonizione in avvio lo condiziona, poi causa un rigore che è sembrato un po’ troppo generoso.

Stavropoulos 5.5 – Poco meglio del compagno, perché non commette grosse sbavature e si fa vedere per qualche intervento pulito.

Liotti 6 – Mette qualche buon pallone in mezzo, anche da calcio piazzato, ma ad inizio ripresa si eclissa come tutta la squadra.

Laribi 6.5 – Forse la migliore prestazione da quando è in amaranto: punta l’uomo, si propone, mette tanti bei palloni dentro, tra cui quello per Montalto.

Hetemaj 6.5 – Fa il lavoro suo e quello di altri 3-4 compagni, forse. L’ultimo a mollare.

Crisetig 5.5 – La Cremonese mette tanti uomini sulla trequarti e lui è ingabbiato. Sbaglia qualche appoggio di troppo, anche se il solito impegno non manca.

Bellomo 6 – Meno appariscente, oggi bada più alla sostanza e ad aiutare Loiacono, che non ha un avversario facile dalla sua parte. Prende tante botte.

Galabinov 5.5 – Forse la presenza di Montalto lo oscura un pochettino, ma il suo lavoro è oscuro ed è in funzione proprio del compagno.

Montalto 7 – E’ in un momento d’oro, in un grande stato di forma. Ogni pallone che tocca lo trasforma in qualcosa di positivo. E mette dentro anche il terzo stagionale, primo di testa.

dal 64′ Rivas 5 – Fa meglio nel primo tempo…

dal 64′ Cortinovis 5.5 – Diciamo che ci sono stati ingressi migliori, anche se è tra i pochi a muoversi nel finale.

dal 64′ Lakicevic 6 – Tanta foga e corsa, ma non serve a molto.

dal 73′ Tumminello 6 – Si sbraccia, viene dietro, prova a fare, ma è servito poco e male.

dal 73′ Menez 5 – Un po’ come Rivas, non si accende e non crea nulla.

All. Aglietti 5 – Buono l’atteggiamento del primo tempo, anche aiutato da un grande Turati: la squadra crea e il vantaggio ci può anche stare. Poi è inspiegabile il black out di inizio ripresa: Pecchia azzecca i cambi e lui non è in grado di controbattere. Tanta gente offensiva nel finale ma troppa distanza tra reparti e pochi palloni disponibili.