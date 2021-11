Reggina-Cremonese, Aglietti: “non mi spiego il calo della ripresa, siamo entrati male e non c’è stata neanche reazione”

21 Novembre 2021 16:40

Reggina-Cremonese: come di consueto, l’allenatore amaranto Alfredo Aglietti ha incontrato i giornalisti nel post gara direttamente dalla sala stampa del Granillo

Secondo stop interno per la Reggina. Strana sconfitta, quella contro la Cremonese, arrivata in rimonta – ad inizio ripresa, dopo il vantaggio di Montalto nel primo tempo. La squadra amaranto ha pagato proprio un approccio inesistente nella ripresa e non è poi riuscita a raddrizzarla coi cambi. Dopo il triplice fischio si è presentato in sala stampa mister Aglietti, che ha analizzato ciò che non è andato questo pomeriggio: “in un quarto d’ora tutto noi. Non c’erano i presupposti per questo calo nella ripresa, non so se è mentale ma fisico di certo no perché eravamo al 46′. La spinta della Cremonese è stata forte ma anche altre volte abbiamo sofferto così pur non rischiando. Anche se si parla di black out siamo sempre una squadra esperta e abbiamo facilitato il compito all’avversario. Siamo entrati male e non abbiamo avuto neanche una grande reazione. Nel momento in cui sei in vantaggio, prendi il rigore, Turati lo para e quello deve dare la spinta, invece la ripresa l’abbiamo subita tutta. Sono stati i 45 minuti più brutti della stagione”.

“La panchina della Cremonese oggi ha fatto la differenza, la nostra no, ma non è giusto buttare la croce a Menez o Rivas. Io vedo gli allenamenti e se qualcuno sta fuori è anche perché ci sono gli allenamenti. Ma non è un problema di uno o dell’altro, ma del fatto che durante una gara c’è bisogno di tutti. La responsabilità è forse mia che li ho messi. Abbiamo preso gol al 55′, però c’era stato il rigore causato da una disattenzione. Non per niente ho mandato a scaldare Cortinovis per metterci a 3, ma non volevo abbassare il baricentro. Nel momento in cui dobbiamo fare il salto di qualità ci viene il braccino. Pressione? Fa parte del calcio, se vuoi raggiungere degli obiettivi ci sono sempre. Ci vede essere l’entusiasmo giusto per affrontarli. La sosta non ha spezzato il ritmo, perché abbiamo lavorato bene. Domani si pensa a Benevento”.

Dopo Aglietti si presenta in sala stampa il portiere Stefano Turati, migliore in campo: “la Nazionale è il sogno di ogni bambino, il clima è incredibile e ti può dare solo fiducia. Viene però anche il club, dove mi viene dimostrata grande fiducia. Devo ringraziare l’ambiente. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, dimostrando di poter vincere con tutti, possiamo arrivare in alto in classifica. Del secondo tempo è difficile parlarne a caldo, noi ripartiremo pensando alla gara di sabato. Rimane tanta amarezza, io cerco di dare sempre il massimo come fatto nella mia vita. Può capitare un calo così, succede anche alle grandi squadre”.

A Reggina Tv, al termine del match, è intervenuto capitan Loiacono: “siamo entranti in campo molli nel secondo tempo, sapevamo che avessero giocatori forti. Male ad inizio ripresa, non riuscivamo ad uscire e loro andavano più forte. Non dobbiamo buttarci giù perché stiamo lavorando bene, dobbiamo riprendere a vincere dalla prossima. Che questa gara sia da lezione. Sappiamo che il campionato è equilibrato, per questo bisogna sempre dare il massimo contro tutti gli avversari”.

Il primo a presentarsi in sala stampa è l’allenatore ospite Pecchia: “La Reggina concede poco, è esperta, ma il piglio giusto c’è stato solo dopo il gol. Già il finale di primo tempo mi aveva dato buone sensazioni, poi il secondo tempo è stato straordinario. Ciofani ha tenuto palla, ci ha permesso di salire, ma abbiamo giocato cercando il fraseggio perché è quello che serviva. Sono felice perché sono state fatte cose buone. Il rigore sbagliato ci ha caricati? Eravamo già dentro e poi sull’1-2 non abbiamo arretrato e anzi abbiamo rischiato di fare il terzo. Non abbiamo subito nulla, quando la squadra è dentro in tutto e per tutto riesce a sfoderare queste prestazioni, questo deve darci il giusto entusiasmo e farci ragionare perché nella prima parte la squadra mi è piaciuta a tratti. Terreno di gioco? Solo un’attenuante, nella ripresa è peggiorato ma la nostra prestazione è migliorata. Ricordo la prima partita col Monza, è chiaro che se si vuole spettacolo le cose devono migliorare. Troveranno rimedio, ne sono sicuro. Su Gaetano mi dispiace che c’è questo clima, tante volte non gli viene perdonato nulla. Abbiamo bisogno delle sue qualità. Il rigore sbagliato, così come le palle inattive, non deve diventare un problema. Sapevamo che quando la palla arrivava in area la Reggina era pericolosa, con le due punte forse era più semplice per noi mentre nella ripresa hanno messo velocità, anche se oggi abbiamo avuto difficoltà nella prima parte. Io continuo a dire che la Reggina è una squadra forte, con un ambiente forte e complicato per gli avversari. Oggi abbiamo fatto una vittoria importante”.