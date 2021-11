Reggina, Cortinovis “fa il salto” e raggiunge Turati: Nicolato lo convoca nell’Italia Under 21

10 Novembre 2021 15:47

Alessandro Cortinovis dall’Under 20 all’Under 21: il c.t. Paolo Nicolato convoca il talentuoso trequartista della Reggina

Brucia le tappe, Alessandro Cortinovis. Il talentuoso calciatore della Reggina, arrivato in prestito questa estate dall’Atalanta e già in grado di far vedere le proprie qualità, è stato infatti chiamato dal c.t. dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato per la gara amichevole Italia-Romania in programma martedì 16 novembre. Il trequartista, insieme agli altri due convocati – Pietro Pellegri (Milan), Simone Canestrelli (Crotone) – si aggregherà ai compagni, tra cui anche Stefano Turati, sabato mattina, presso il Cpo di Tirrenia, dopo le due gare del “Torneo 8 Nazioni” con l’Under 20.