Reggina-Cittadella sotto il diluvio? Le previsioni dicono altro: al Granillo non pioverà

1 Novembre 2021 12:44

Le previsioni meteo per il primo pomeriggio, fascia oraria in cui al Granillo scenderanno in campo Reggina e Cittadella

K-Way? Ombrello? Sì, ma non serviranno. C’è ancora tempo, per gli “indecisi da maltempo”. Quasi 6 mila spettatori, tra mini-abbonamenti e biglietti singoli, per Reggina-Cittadella delle ore 15. Un numero che sarebbe potuto essere ancora maggiore, ma che ha frenato i dubbiosi a causa della pioggia che imperversa con insistenza a Reggio Calabria soprattutto dalla serata di ieri, senza sosta fino a questa mattina. Ma per il fischio d’inizio del match, nessun problema: tregua è concessa, al Granillo non pioverà. Nella fascia oraria della gara, infatti, il cielo rimarrà grigio e nuvoloso, ma non sono da attendersi i forti e scroscianti piovaschi delle ultime ore. Un motivo in più affinché gli ultimi indecisi possano accorrere all’acquisto del tagliando o del mini-abbonamento: c’è tempo fino all’inizio della gara, al punto vendita di Largo Botteghelle o online su VivaTicket.