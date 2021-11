Reggina-Cittadella 0-1, le pagelle di StrettoWeb: centrocampo in mezzo alla tempesta, Ricci e Montalto provano a raddrizzarla

1 Novembre 2021 17:41

E’ appena terminato il match del Granillo tra Reggina e Cittadella: le pagelle degli amaranto della nostra redazione, voti e giudizi di StrettoWeb

Secondo stop stagionale, primo al Granillo. La Reggina cede il passo alla bestia nera Cittadella e resta a secco nel grigio pomeriggio del Granillo. Un gol di Vita in avvio indirizza la gara, che la squadra amaranto non riesce a raddrizzare anche per via di un Kastrati in versione Superman. Di seguito le nostre pagelle.

Turati 6 – Gran parata in avvio, poi risponde come sempre presente quando deve. Sul gol non ha colpe.

Loiacono 5.5 – Il gol arriva dal suo lato, anche se le colpe sono della difesa in blocco, che si lascia imbucare in mezzo a difesa schierata. Qualche appoggio sbagliato, ma non è mancato il solito impegno.

Cionek 6.5 – Solito baluardo, non fa muovere l’ex Orji ed è tra le poche luci di un pomeriggio grigio.

Stavropoulos 6 – Non demerita, nel suo complesso. La sofferenza del primo tempo è più per il mancato filtro a centrocampo che per gli errori della difesa stessa.

Di Chiara 6 – Solita gara, solita spinta. Poco da dire, ma quando la squadra non gira al massimo ne risente anche chi gioca meglio.

Rivas 5 – Da un po’ di partite ha perso quello smalto iniziale: da capire se è stanchezza accumulata, anche perché ha raggiunto l’altra parte del mondo tre volte in quattro mesi, o se gli avversari hanno iniziato a prendergli le misure.

Hetemaj 6 – Salvate il soldato Hetemaj. L’unico a far legna in mezzo alla tempesta e contro un Cittadella superiore in mediana. Stanotte avrà ancora gli incubi e vedrà doppio.

Cortinovis 5.5 – Il coraggio ad Aglietti non manca e di questo bisogna dargli atto, ma col sennò di poi la scelta di piazzarlo nel ruolo di play non ha pagato. Oggi, perlomeno, contro una squadra che fa della densità in mezzo uno dei suoi punti di forza e con il solo Hetemaj a fare legna. Rimandato, per ora…

Bellomo 6 – Il meno peggio tra i calciatori offensivi lanciati dall’inizio, ma non è granché supportato…

Ménez 5 – Contro il Parma la miglior versione, oggi la peggiore. Sbaglia tutto quello che tocca. Aglietti lo toglie.

Galabinov 5.5 – Quando è poco servito, la sua presenza si oscura. Nel primo tempo non gli arriva un pallone, nel secondo gli arriva male. L’unica sua zuccata di testa ha trovato pronto un Kastrati oggi in giornata sì.

All. Aglietti 5 – Nelle ultime tre gare ne avevamo tessuto le lodi, per scelta dell’undici iniziale, per atteggiamento, per lettura della gara. Oggi – forse rischiando, e di questo bisogna dargli atto – decide di schierare una squadra troppo leggera in mezzo, lì dove si è decisa la gara. Prova a rimediare coi cambi, ma trova un Kastrati che si esalta.

dal 46′ Ricci 6.5 – Fa meglio di chi ha sostituito, partono quasi tutte da lui le azioni pericolose.

dal 46′ Montalto 6.5 – Mette fisicità, peso e pericolosità in mezzo. Il gol non arriva, ma non per suo demerito. Offre un gioiello a Denis.

dal 64′ Bianchi 6.5 – Buono anche il suo ingresso, mette centimetri e benzina, riducendo il gap col centrocampo ospite.

dal 64′ Laribi 5.5 – Non crea moltissimo: nessun pallone in mezzo, mai nel vivo della manovra.

dal 72′ Denis 6 – Fa il suo ingresso ufficiale in campionato e per poco non la mette dentro su assist meraviglioso di Montalto, ma Kastrati stasera è insuperabile.