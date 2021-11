Reggina-Cittadella, Gorini espulso: “chiedo scusa per la reazione”. E poi fa i complimenti ad Aglietti…

1 Novembre 2021 17:40

Reggina-Cittadella, le parole in conferenza stampa di mister Edoardo Gorini: la sua squadra ha espugnato il Granillo per 0-1

Il Cittadella si conferma la bestia nera della Reggina e compie il quarto blitz consecutivo al Granillo. Molto soddisfatto della prova dei suoi il tecnico Edoardo Gorini, questo il suo commento in conferenza stampa al termine del match: “è stata una partita maschia, avevo chiesto carattere alla mia squadra perché non sempre siamo riusciti a raccogliere ciò che seminavamo. Il campo non era bellissimo, pioveva, ma abbiamo interpretato bene la sfida. Abbiamo preparato la partita bene, abbiamo avuto le chance per il raddoppio, è importante trovare la seconda rete in gare come questa. Ci sta a Reggio Calabria di soffrire, gli amaranto non sono lì in classifica per caso. Kastrati migliore in campo? E’ lì per parare, è il suo mestiere, è stato molto bravo in più di un’occasione. C’è da fargli i complimenti a lui e a tutta la squadra. Espulsione? Ho sbagliato, nell’enfasi del momento sono stato esagerato, chiedo scusa. Cortinovis? Mi aspettavo Bianchi da titolare, ma forse il ragazzo stava meglio. Siamo stati bravi nell’aggressione e a mettere in difficoltà la Reggina. Parliamo di una squadra che giocherà per le posizioni di vertice, le compagini di Aglietti giocano sempre molto bene, sono contento di aver vinto contro un avversario molto forte”.