Reggina-Cittadella, Aglietti: “difficoltà nel primo tempo, ma non è stato un problema fisico e la sconfitta è immeritata”

1 Novembre 2021 17:36

Direttamente dalla sala stampa del Granillo, al termine di Reggina-Cittadella, le parole del tecnico amaranto Alfredo Aglietti e degli altri protagonisti

“Volevamo cercare di imporre il gioco, nel primo tempo non ci siamo riusciti anche per un campo che non faceva giocare. Abbiamo sofferto la loro pressione, pensavo che Menez potesse legare i reparti, poi ho dato più peso con Montalto e Denis. Credo comunque che la sconfitta sia immeritata, abbiamo creato 6-7 palle gol e il migliore in campo è stato il loro portiere. Avevamo speso tanto in questa settimana anche psicologicamente”. Sono le parole del tecnico amaranto Alfredo Aglietti in sala stampa al termine della sconfitta della Reggina contro il Cittadella.

“Squadra leggera in mezzo? Diciamo che loro hanno corso di più. Nel primo tempo noi siamo andati in difficoltà. Non è stato un problema fisico, semmai di gamba. Non siamo stati capaci di accorciare. C’è stata poca presenza sulle fasce, nel primo tempo abbiamo aperto il gioco tre volte e tre volte siamo stati pericolosi. Oltre ai nostri demeriti ci sono stati anche quelli degli avversari. Abbiamo sbagliato anche tanti passaggi. L’arbitro ha concesso un po’ di spezzettare il gioco senza ammonire. Ci aspettavamo un risultato diverso, ma il campionato di B è questo e lo sapevamo. Gli episodi contano, oggi non ci sono girati a favore”.

“La sconfitta fa un po’ più male perché si veniva da un periodo positivo. Cortinovis? Ogni giovane che viene lanciato può far bene e può far male, Cortinovis lo proverò di nuovo se è necessario, è chiaro che oggi ha avuto difficoltà, anche perché ho detto già che ha un impatto migliore quando entra, ma l’ho voluto provare anche perché Bianchi aveva giocato tutta la gara a Perugia. Crisetig è importante per noi ma credo che anche con lui avremmo avuto difficoltà oggi”.

Reggina-Cittadella, Cionek: “poca densità a centrocampo, ma ci abbiamo provato in tutti i modi”

In sala stampa si presenta anche Cionek: “peccato per l’approccio, dovevamo mettere più densità a centrocampo. Siamo andati sotto ad inizio gara su un campo molto pesante, era anche la terza partita anche in una settimana. Poi nel secondo tempo abbiamo cercato in tutti i modi di segnare, continueremo a lavorare per eliminare ciò che è accaduto oggi. Il Cittadella attacca con molti uomini, ha vinto su tante seconde palle. La partita è stata aperta fino alla fine, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Si può sempre far meglio, analizzeremo ciò che poteva andare meglio e miglioreremo. Cosenza? Dopo una sconfitta dobbiamo subito ripartire, per fortuna arriva la gara tra 4 giorni. Cercheremo di dare una gioia ai tifosi, cercheremo di vincere a tutti i costi. Ogni partita è una storia a sé, noi abbiamo tanta qualità davanti quindi cerchiamo tutti di fare il nostro compito nel miglior modo possibile. Oggi il campo era pesante, non siamo riusciti a giocare da dietro, il Cittadella ha vinto nei duelli a centrocampo. Le sconfitte non devono toglierci la fiducia nei nostri mezzi. Personalmente quest’anno ho avuto modo di entrare in forma subito, lo scorso anno iniziai con un infortunio alla caviglia. E’ un percorso di crescita continuo, abbiamo margini miglioramento e la crescita passa da giornate come quella di oggi”.

Reggina-Cittadella, Cortinovis: “sconfitta immeritata, la palla non voleva entrare”

Ai microni di Reggina Tv, Alessandro Cortinovis ha commentato la sconfitta: “una sconfitta che fa male perché immeritata, nel secondo tempo abbiamo creato tanto, la palla non voleva entrare. Pensiamo comunque già alla prossima sfida. Il Cittadella ha messo molta densità a centrocampo, abbiamo fatto fatica sulle spinte dei terzini. Cosenza? Dobbiamo lasciarci alle spalle la sconfitta, ci deve dare la rabbia di andare a vincere in una gara molto sentita. I tifosi oggi sono stati straordinari, mi sento fortunato ad essere capitato in una piazza importante. Ci hanno spinto per tutta la partita nonostante il risultato”.