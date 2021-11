Reggina, Bianchi difende Cortinovis e rivela: “ai nuovi ho detto che non puoi dire di aver giocato qui se prima non ascolti il coro con la Sud”

3 Novembre 2021 17:04

Il mai banale Nicolò Bianchi “protegge” Alessandro Cortinovis ed esalta il valore di quel coro finale con la Sud alla fine di ogni partita al Granillo

“La B è questa e alla lunga paga per chi rimane più equilibrato a livello mentale”. Parole e musica di un mai banale Nicolò Bianchi, che ai microfoni di Rtv, alla trasmissione “Fuorigioco”, ha analizzato lo stop interno col Cittadella e ha voluto “proteggere” il compagni Alessandro Cortinovis: “ci stiamo troppo fossilizzando su di lui, ma ce n’erano altri 9 in campo di movimento. Ammesso che uno avesse sbagliato, e non è questo il caso, però ce ne sono altri 9. Fossilizzarci su di lui non è del tutto giusto. E’ giovane. E’ vero che ha giocato in un ruolo non suo, ma non è detto che non possa esserlo. E poi nelle due o tre giocate che ci son venute nel primo tempo c’è stato sempre il suo zampino. Se a fine primo tempo fossimo stati 2-0 tutti avrebbero detto che il mister è un fenomeno”.

Poi Bianchi parla del ritorno dei tifosi allo stadio e rimarca ancora l’importanza del coro con la Curva a fine partita: “il calcio senza tifosi non esiste e quasi ci eravamo abituati. Ma io dico sempre che è stato bellissimo tornare a cantare il coro a fine partita. Specialmente a chi era arrivato l’anno scorso, e non aveva mai vissuto i tifosi, ho sempre detto che ‘non puoi dire di aver giocato nella Reggina se prima non ascolti quel coro alla fine di una partita“.