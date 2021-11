Reggina, esulta anche Falcomatà: “dimmi che abbiamo vinto il derby…”

5 Novembre 2021 23:01

Il Sindaco di Reggio Calabria esulta per la vittoria della formazione amaranto nel derby calabrese

“Dimmi che abbiamo vinto il derby senza dirmi che abbiamo vinto il derby…”. E’ un sorriso a 32 denti quello che il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha pubblicato sui social. Il primo cittadino di Reggio Calabria esulta per la vittoria della “sua” Reggina, ha seguito dal vivo la gara contro il Cosenza. Una vittoria che vale doppio, fa gioire un intero popolo perché significa momentaneo primo posto in attesa delle altre gare del weekend. Per Falcomatà qualche ora di relax e, chissà, sarà magari stata l’occasione anche per salutare il neo eletto Sindaco di Cosenza, Franz Caruso.