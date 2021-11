Reggina-Ascoli, Sottil vince ma contesta: “il rigore non c’era”

30 Novembre 2021 23:22

Le parole in conferenza stampa del tecnico Sottil dopo Reggina-Ascoli

“Venire a vincere qui non è mai facile, la Reggina è un’ottima squadra con un allenatore molto esperto. Capitano per tutti i momenti difficili”. Ad affermarlo nel corso della conferenza stampa post partita Andrea Sottil. L’allenatore dell’Ascoli si complimenta con la sua squadra: “l’atteggiamento era proprio quello di partire forte, perché ci aspettavamo un inizio di grande impatto da parte degli amaranto. Siamo stati bravi a sfruttare un calcio piazzato, poi però ci siamo abbassati e la Reggina ha fatto un buon primo tempo. Nel secondo tempo, invece, abbiamo fatto meglio, abbiamo difeso bene sino alla fine. Rigore? Non c’è distanza, secondo me non era rigore. Non so dove poteva mettere le mani il difensore, ma così ha deciso l’arbitro”.