Reggina-Ascoli 0-1 LIVE: subito vantaggio degli ospiti con Sabiri

30 Novembre 2021 20:30

Momento delicato per gli amaranto, che tornano in campo per la 15ª giornata del campionato di Serie B 2021/22. Oggi è il giorno di Reggina-Ascoli: la diretta su StrettoWeb con le formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine match, ricco post partita. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Granillo

E’ l’occasione per ripartire, dimenticando un periodo complicato. La Reggina scende in campo allo stadio “Oreste Granillo” contro l’Ascoli nella gara valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Entrambe le squadre sono a quota 22 punti, in piena zona playoff, il clima all’interno dei due spogliatoi però è opposto. Gli amaranto hanno subito un pesante 4-0 a Benevento che, sommato alla sconfitta interna con la Cremonese, impone di ritornare a fare punti. Ancora fuori Menez per un problema al tendine d’Achille, ma nonostante questa assenza si attendono importanti risposte dal reparto attacco. I bianconeri, dal canto loro, sono invece reduci dal pareggio interno per 1-1 con il Monza, arrivano da quattro risultati utili consecutivi. Si attende dunque una partita ricca di emozioni, non resta che seguire la diretta su StrettoWeb: vivi la cronaca live del match e tutti aggiornamenti in tempo reale.

Reggina-Ascoli: la cronaca in diretta

2′ E’ già in vantaggio l’Ascoli, freddata la Reggina. Sabiri sembra voler crossare, invece la traiettoria diventa un tiro che beffa Turati. Dopo appena 120 secondi è 0-1.

1′ Via, arriva il fischio dell’arbitro Abisso! E’ l’Ascoli a battere il calcio d’inizio.

Le squadre entrano in campo, è quasi tutto pronto. Fa molto freddo al Granillo, ma non è prevista pioggia.

PRIMO TEMPO

Reggina-Ascoli: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Reggina-Ascoli. Aglietti rivoluziona la difesa mandando in campo Regini e Lakicevic. Centrocampo a tre dopo le difficoltà delle ultime due partite con Hetemaj e Cortinovis ad agire da mezzali. In attacco il tridente è guidato da Montalto, mentre sugli esterni spingeranno Rivas e Laribi. Di seguito le due formazioni ufficiali:

Reggina (4-3-3): Turati; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig, Cortinovis; Rivas, Montalto, Laribi. A disposizione: Micai, Loiacono, Stavropoulos, Liotti, Adjapong, Bianchi, Gavioli, Bellomo, Ricci, Galabinov, Denis, Tumminello. Allenatore: Aglietti

Ascoli (4-3-1-2): Leali, Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio; Collocolo, Buchel, Caligara; Sabiri; Dionisi, Iliev. A disposizione: Bolletta, Guarna, Salvi, Tavcar, Felicioli, Castorani, Quaranta, Eramo, Palazzino, Franzolini, Maistro, De Paoli. Allenatore: Sottil

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo. Assistenti: Salvatore Longo di Paola e Michele Lombardi di Brescia. IV ufficiale: Marco Saia di Palermo. VAR: Lorenzo Maggioni di Lecco. A-VAR: Gamal Mokhtar di Lecco.