Reggina-Ascoli, il dato del Granillo sugli spettatori totali

30 Novembre 2021 21:38

Il dato su spettatori e incasso relativo al match del Granillo tra Reggina e Ascoli

Sotto la media, ma lo avevamo anticipato questo pomeriggio. Non c’è proprio il pubblico delle grandi occasioni questa sera al Granillo per Reggina-Ascoli: il recente periodo negativo, la gara infrasettimanale serale e le condizioni climatiche hanno probabilmente fatto desistere una buona fetta di tifosi solitamente presenti e utili a rinforzare il numero attestante intorno ai 6 mila spettatori. Oggi si superano di poco i 4 mila, è il numero più basso della stagione finora. Sono per la precisione 4.289 i tifosi presenti al Granillo, di cui 30 ospiti.