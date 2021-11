Reggina-Ascoli, i convocati di Aglietti: ancora fuori Menez

29 Novembre 2021 18:28

I convocati del tecnico amaranto Alfredo Aglietti in vista della sfida di domani sera al Granillo tra Reggina e Ascoli

Non recuperano, i tre calciatori out domenica, ma le speranze erano pressoché poche a soli due giorni di distanza. Sono sempre Menez, Franco ed Ejjaki gli assenti in casa Reggina in vista della gara infrasettimanale di domani al Granillo contro l’Ascoli (fischio d’inizio ore 20.30). Disponibili tutti gli altri, in totale 25. Questa la lista completa.

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Amione, Cionek, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Regini, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Gavioli, Hetemaj, Laribi, Ricci, Rivas.

Attaccanti: Denis, Galabinov, Montalto, Tumminello.