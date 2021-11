Reggina, si sfrutta la sosta per un test amichevole: domani al Sant’Agata arriva il Gallico Catona

10 Novembre 2021 22:05

Test amichevole, domani, per la Reggina: al Sant’Agata arriva il Gallico Catona, che milita in Eccellenza

“Reggina 1914 comunica che nel pomeriggio di domani, giovedì 11 novembre, la prima squadra sosterrà un allenamento congiunto con il Gallico Catona. Calcio d’inizio alle ore 15:00, con accesso al centro sportivo Sant’Agata consentito agli organi d’informazione”. Questa la breve nota ufficiale con cui la Reggina comunica la disputa di un test amichevole nella giornata di domani, per sfruttare la sosta. Arrivano i reggini del Gallico Catona, che militano in Eccellenza. Sarà l’occasione, per mister Aglietti, di non far perdere il ritmo partita ai suoi, sperimentando magari anche qualche soluzione tattica. Mancheranno i nazionali Turati e Cortinovis, che dopo l’Under 20 si aggregherà ai compagni dell’Under 21, mentre restano da capire le condizioni di Rivas, che al momento non è a Reggio per via del problema muscolare che lo ha tenuto fuori dalla trasferta di Cosenza.