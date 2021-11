Reggina, Aglietti si confessa: “son voluto venire qui fortemente. Il presidente Gallo? Ha un amore sconfinato per questi colori”

11 Novembre 2021 22:25

L’allenatore della Reggina Alfredo Aglietti ha affrontato tantissimi argomenti ospite di “Vai Reggina”, sui canali ufficiali del club

Alfredo Aglietti a Reggina Tv. Il tecnico amaranto, approfittando della settimana tranquilla della sosta, ha accettato l’invito di Maurizio Insardà a “Vai Reggina” per parlare dell’attuale momento della squadra. Partendo dal derby vinto: “il Cosenza aveva vinto così le altre partite in casa, aspettando gli avversari e ripartendo con gli attaccanti rapidi. Alla squadra avevo chiesto di giocare semplice ed evitare di subire contropiedi, poi siamo stati bravi a colpire nel momento giusto. La partita del San Vito è stata diversa da altre. Con squadre che giocano di più e si aprono c’è anche la possibilità di qualche occasione in più, invece con avversari come il Cosenza bisogna essere cinici. Siamo una squadra che vuol fare la partita, vuole avere il dominio del gioco. A volte scelgo uno o due giocatori diversi in base all’avversario e alle sue caratteristiche, ma guardo anche l’aspetto tattico, la condizione fisica, come la squadra si allena”.

Sul gruppo: “dopo Cosenza ho detto che dopo 12 partite chiunque avrebbe firmato per questa classifica. E forse ci manca anche qualche punto in più, per qualche episodio. Ma per l’entusiasmo che c’è intorno ci fa molto piacere essere dove siamo. Nessun leader in squadra? Per quanto ci riguarda, il leader deve essere il gioco, l’organizzazione, il modo di stare in campo. Poi, all’interno di questo meccanismo, a turno c’è chi si regala giornate di gloria. Il personalismo d’altronde va messo da parte in nome della squadra. Però ci sono giocatori importanti, chi anche sta giocando poco come Denis, che si fa sentire quando serve”.

Ospite via Skype, durante la trasmissione, Rubens Pasino, storico compagno di attacco di Alfredo Aglietti in amaranto: “ci intendevamo a meraviglia – afferma il mister – ci completavamo, dentro e fuori dal campo. Io attaccavo la profondità, lui legava più il gioco tra le linee. Eravamo ben assortiti e ci trovavamo bene anche negli allenamenti”. E da qui il ricordo dell’allenatore di quella stagione, mister Zoratti: “è venuto a mancare troppo presto. Che allenatore era? Una volta erano diversi e lui era molto umano, capiva i momenti, era una persona equilibrata, non andava mai fuori dalle righe anche quando le cose andavamo male. E’ uno dei tecnici con cui ho avuto un buon rapporto anche fuori dal campo. Un giocatore alla Pasino accanto a Galabinov? I nostri quattro attaccanti hanno una struttura importante e le caratteristiche di Pasino forse mancano un po’ al nostro organico, forse adattato lo può essere un po’ Menez, che lega il gioco tra le linee”.

E a proposito di passato e di presente, com’è cambiato il tifoso reggino agli occhi di Aglietti da quando era calciatore a ora? “Non vorrei creare frastuono – confessa il mister – Nel periodo in cui ero calciatore la Reggina viveva una fase difficile a livello sportivo, si veniva dalla C e la A non era ancora stata conquistata. Si viveva in maniera morbosa la squadra. Non che ora non sia così, ma un po’ di meno. Ci sono stati campionati importanti, nel frattempo, e ci si è fatti la bocca a giocare contro Juve, Inter, Milan, a tal punto da prendere così così anche un pari a Pordenone. E invece bisogna mantenere l’equilibrio nei momenti belli e meno belli, come ho detto più volte in questo avvio di campionato”.

Restando in tema di confronti col passato “una volta c’era rispetto e anche un po’ di paura nei confronti dell’allenatore, non c’erano condizionamenti esterni, i social. L’allenatore una volta era un poliziotto, un professore. Ora invece un tecnico una cosa la deve dire sapendolo fare bene, motivando tutti senza lasciare per strada nessuno. Se ora l’allenatore dice una cosa lo sa tutta Italia, una volta invece era circoscritta. E’ per questo che sotto l’aspetto mediatico io dovrei migliorare. Io coi miei ragazzi parlo spesso e tanto, ma capita che magari in privato si recepisca da un orecchio ed esca dall’altro. Per questo è giusto che a volte le cose vengano amplificate, colpiscono meglio”.

Equilibrio sì, ma il tifoso è giusto che si esalti: “la gente deve esaltarsi ed avere entusiasmo – ribadisce Aglietti – anzi mi auguro che contro la Cremonese ci siano molti più tifosi della gara contro il Cittadella, ma all’interno dello spogliatoio è giusto che io guardi partita per partita. E’ il campionato più difficile da quando alleno e potrebbero esserci dei momenti anche negativi”.

Ma Aglietti ha un grande obiettivo: “io son voluto venire qui fortemente, per tanti aspetti. Ogni volta che son tornato la gente mi ha dimostrato affetto. Poi è chiaro che sento un po’ il peso delle responsabilità, di dover far bene. E mi auguro di poter lasciare il segno così come ho fatto da calciatore. Non nego mai foto e autografi, mi piace il contatto con la gente. Noi siamo delle persone fortunate, bisogna sempre ricordarselo e non “tirarsela” mai. Dico spesso anche alla squadra che il giocatore è un mestiere che si sogna da ragazzo e questa è la cosa più bella. E’ con voi (riferito alla stampa, ndr) che mi arrabbio”, afferma ridendo.

Elogi al presidente: “Gallo ha un amore sconfinato per questi colori, quando viene si percepisce. Si vede la sua voglia di riportare questa squadra dove è stata tempo fa. Io ho trovato una società moderna, con un centro sportivo importante, perché quando l’ha presa il club era in difficoltà. E’ riuscito a riportare un entusiasmo contagioso, un entusiasmo che trasmette. E’ appassionato, non ha secondi fini, vuole il bene della squadra e della società”.

Il tecnico, interpellato su Menez, ne spiega le caratteristiche: “fisicamente ha delle grandi qualità, ma la testa a volte non va dietro al fisico. Lui può fare tutto, ha una facilità di corsa, a volte galleggia sul campo perché ha forza, non è leggero. Deve convincersi di farlo e di darlo alla squadra. Non è solo il Menez tecnico. Nessuno gli chiede di venire a difendere in area di rigore, ma un primo pressing, una leggera pressione su un mediano è fattibile. Credo che a parte Messi e Ronaldo tutti gli attaccanti difendono, ci sono anche delle situazioni in cui è necessario che tutta la squadra difenda, se ci si vuole abbassare”.

Da Menez a Ricci. Cosa gli manca ancora? “Ricci l’abbiamo voluto io e Taibi, ha grandi qualità ma deve solo convincersi che è un giocatore forte. A volte entra in campo un po’ timido, gli serve la scintilla, un gol, una partita importante. Gli pesano un pochettino di responsabilità, ma sta lavorando bene, è entrato bene anche a Cosenza l’altra sera”.

E sulla preparazione delle gare: “col mio staff ci raduniamo più di una mattina a settimana per studiare l’avversario, cercando poi di andare a colpire. Ma non è tanto l’aspetto tattico avversario che fa la differenza, ma quanto come ci muoviamo noi e sono gli altri che si devono adattare a noi. Si devono però fare globalmente, se lo fanno due sì e tre no è chiaro che sia tutti più difficile”.

I ricordi più belli? “Da giocatore ce ne sono tanti – afferma Aglietti – Quello di Avellino è stato sintomatico, ma anche la gara contro il Siracusa che ci diede la promozione o anche l’anno successivo a Reggio Emilia dopo aver conquistato la salvezza. Da allenatore per ora la vittoria a Cosenza è da incorniciare, ma spero che ci possano essere giornate ancora più belle in futuro”.