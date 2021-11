Raccolta fondi per salvare il giovane Antonino, l’assist della Pallacanestro Viola: il VIDEO da brividi “questo è per te”

12 Novembre 2021 15:24

La Pallacanestro Viola supporto la raccolta fondi per poter pagare le cure al giovane Antonino, il ragazzo di Gioia Tauro affetto da una rara malattia: la squadra neroarancio si mobilita con un video da brividi

Nei giorni scorsi StrettoWeb ha dato ampio risalto alla vicenda di Antonino, giovane ragazzo di Gioia Tauro affetto da lesione espansiva parieto tempo talamico destra con estensione bilaterale. Una malattia grave e molto rara, le cui cure costano più di quanto la famiglia possa permettersi. I medici hanno dato solo 6 mesi di vita al giovane 16enne se non potrà affrontare un viaggio in Australia, unico Paese in cui è possibile sottoporlo all’intervento che potrebbe salvargli la vita. Il costo complessivo è di 120.000 euro. Per raccogliere tale cifra, la famiglia ha lanciato una raccolta fondi su Gofundme chiedendo l’aiuto di tutti per raccogliere i soldi necessari. Tante le persone comuni e anche grandi realtà sportive come la Reggina che hanno supportato l’iniziativa, fra di esse ha offerto il suo contributo anche la Pallacanestro Viola.

La squadra neroarancio ha realizzato uno splendido video dal titolo “Questo è per te” indirizzato proprio al giovane Antonino, al fine di rendere ancora più virale la raccolta fondi per Antonino che è quasi arrivata alla cifra richiesta. Nel filmato si vedono i cestisti della Viola intenti a completare giocate spettacolari: Duranti fa canestro direttamente dalle tribune come Steph Curry, Gaetano sale in cielo per schiacciare e addirittura coach Bolignano spara una tripla che tocca solo la retina. Una sola dedica segue tutte le giocate: “Antonino, questo è per te!”.

Link per donare: https://bit.ly/3ky30DR