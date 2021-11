Quirinale: Veltroni, ‘metodo Ciampi anche perchè con Fini e Casini garantivamo voto parlamentari’

13 Novembre 2021 15:38

Roma, 13 nov (Adnkronos) – “Il metodo Ciampi nacque in primo luogo dall’autorevolezza di Ciampi. L’elemento di forza era la sua autorevolezza, il suo prestigio e la sua dimensione europea”. Lo ha detto Walter Veltroni a SkyTg24 a proposito delle scelte per il Quirinale.

“Ero convinto di una soluzione di questo tipo, di una presidenza che garantisse tutti. Incontrai Fini e Casini a casa mia e discutemmo di questo -ha raccontato l’ex leader del Pd-. L’ipotesi li convinse, allora chi aveva responsabilità politiche era in grado di garantire il supporto dei parlamentari. Eleggemmo Ciampi alla prima votazione e fu un bene del Paese. Poi con Napolitano e Mattarella, ma anche prima con Scalfaro, abbiamo infilato una sequenza di presidenti della Repubblica che hanno aiutato questo Paese nella complessa navigazione”.