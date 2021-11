Quirinale: la non rieleggibilità, dal confronto Togliatti-Moro ai tentativi della Bicamerale

11 Novembre 2021 23:05

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – Si ripropone ancora una volta la questione del divieto di rieleggibilità del Capo dello Stato, dopo il riferimento di oggi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al messaggio che il suo predecessore Giovanni Leone inviò al Parlamento il 15 ottobre del 1975, sollecitando l’introduzione della “non rieleggibilità”, tema già trattato da un altro predecessore, Antonio Segni, in un messaggio del 17 settembre 1963. Al di là dei riflessi di queste considerazioni sull’attualità politica a poco meno di due mesi dalla convocazione del Parlamento per l’elezione del nuovo Presidente, la questione fu dibattuta in Assemblea costituente e ripresa anche nei vari tentativi di riforma costituzionale.

In particolare il 19 gennaio del 1946, la seconda sottocommissione, su proposta del socialista Edgardo Lami Starnuti, approvò la non rieleggibilità del Capo dello Stato, bocciando l’ipotesi di aggiungere l’avverbio immediatamente come chiesto dal democristiano Giuseppe Fuschini. Quando la questione approdò nella commissione dei 75, il 21 gennaio del 1947, venne dibattuta da Palmiro Togliatti e Aldo Moro e alla fine il divieto venne escluso.

Il leader comunista tornò a proporre la non immediata rieleggibilità, ritenendo il no assoluto troppo rigido in quanto, viste le “qualità particolari” richieste per ricoprire la carica, sarebbe stato sbagliato escludere un altro mandato per il Presidente uscente. La proposta fu però bocciata da Moro, perchè di fatto avrebbe avuto come conseguenza l’esclusione della rieleggibilità, possibile a quel punto soltanto dopo sette anni dalla fine del mandato.