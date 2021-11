Quirinale: la non rieleggibilità, dal confronto Togliatti-Moro ai tentativi della Bicamerale (3)

11 Novembre 2021 23:05

(Adnkronos) – L’istituto del semestre bianco fu poi modificato con la legge costituzionale del 4 novembre 1991, nata su iniziativa del deputato socialista Silvano Labriola e sottoscritta anche da Giuliano Amato e Franco Bassanini, consentendo lo scioglimento anticipato quando gli ultimi sei mesi del mandato presidenziale coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Una proposta nata per far fronte al cosiddetto ‘ingorgo istituzionale’, mai verificatosi fino allora nella storia repubblicana, vale a dire la coincidenza della fine del mandato di Francesco Cossiga, che sarebbe terminato il 3 luglio del 1992, con la conclusione della legislatura, prevista il primo luglio dello stesso anno.

Diverso il contesto maturato nell’ultimo decennio, con il rischio che la possibilità di rielezione diventi una rete di salvataggio, quando per l’incapacità dei partiti e gli interessi dei singoli parlamentari si crea uno stallo nell’elezione del nuovo Capo dello Stato, che alla fine appare superabile solo confermando il Presidente uscente. Di qui l’attualità del tema della non rieleggibilità, immediata o meno, sollevato da Segni e Leone e indirettamente riproposto da Mattarella e affrontato anche nei vari tentativi di riforma costituzionale succedutisi nei decenni passati.