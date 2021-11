I Simpson stanno per finire? L’indiscrezione dello showrunner: ecco come e quando Homer spegnerà per sempre la tv

24 Novembre 2021 11:24

I Simpson si avviano verso la fine: lo showrunner Al Jean apre alla possibile conclusione della serie e spiega quale sarebbe il finale perfetto

I Simpson sono uno dei cartoni più famosi e apprezzati al mondo. Da oltre 30 anni accompagnano bambini e adulti con la loro comicità, le loro storie e i loro insegnamenti senza mai risultare banali, ripetitivi o noiosi. Le varie stagioni hanno accompagnato la storia del mondo moderno, inglobando personaggi famosi di ogni genere (da Lady Gaga e Mark Zuckerberg, passando per Donald Trump e LeBron James), eventi realmente accaduti e ‘profetizzandone’ molti con qualche anno d’anticipo. Eppure la serie che il Times nel 1999 definì la “Migliore del secolo“, potrebbe presto volgere al termine. L’annuncio è arrivato direttamente da Al Jean, da 30 anni lo showrunner de I Simpson. Lo sceneggiatore e produttore esecutivo, intervistato da Radio Times, ha dichiarato: “ho accennato che se ci fosse l’idea di un termine, potrebbe essere riconducibile agli eventi natalizi del pilot, per fare in modo che il cartone vivesse in un loop continuo. Sarebbe il finale perfetto, se si decidesse di arrivare alla fine“.

Jean fa riferimento all’episodio “Un Natale da Cani” (Simpsons roasting on an oper fire), mandato in onda durante la vigilia di Natale del 1991 in Italia, nel 1989 negli USA. Il cartone continua a riscuotere un grande successo nonostante le 33 stagioni e gli oltre 700 episodi andati in onda, dunque la fine potrebbe non essere così vicina. “Ho stimato che la serie potrebbe finire al millesimo episodio, quindi a occhio e croce mancano circa 12 stagioni al termine e mi piacerebbe essere ancora qui a occuparmene“, ha dichiarato lo showrunner. Questa resta comunque un’ipotesi, quel che è certo è che per ora I Simpson sono stati rinnovati solo per un’altra stagione. Lo stesso Al Jean ha per altro rivelato che il cartone stava per chiudere già nel 2011, con il 9° episodio della stagione 23 (Vacanze di un passato futuro) nel quale Bart e Lisa sono ormai adulti, Homer e Marge invecchiati, e la famiglia si riunisce per passare il Natale (segno evidente di un finale che vuole tornare al tema natalizio) nella casa d’infanzia.

Infine, da non scartare l’ipotesi di un addio con un secondo film, visto il grande successo del primo che aveva incassato 536.500.000 di dollari in tutto il mondo. Mike Reiss, produttore del cartone, lo aveva ipotizzato a Metro UK. In ogni caso, i Simpson terranno compagnia a grandi e piccini ancora per un bel po’ fra risate e spensieratezza. Quando Homer deciderà di spegnere per l’ultima volta la sua amata tv, non potremmo fare altro che ringraziarlo, solo dopo aver espresso un malinconico “D’oh!“…