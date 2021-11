Nuovo lockdown in Olanda, ma la gente non ci sta: notte di protesta a Rotterdam, due persone ferite [VIDEO]

19 Novembre 2021 23:57

In Olanda il Governo ha annunciato un nuovo lockdown per contrastare il Covid: notte di caos e proteste a Rotterdam

Il Governo olandese ha annunciato un nuovo lockdown per fronteggiare l’avanzata del Covid. Questo ha prodotto il grande sdegno dei cittadini. Nel centro di Rotterdam, infatti, è caos. Notte di forti proteste in città, con numerosi manifestanti che sono scesi in piazza al grido di “libertà” e hanno fatto esplodere diversi fuochi d’artificio nonché lanciato oggetti contro la Polizia. Secondo quanto riporta Nos, proprio due agenti hanno sparato colpi di avvertimento e in due di questi sono rimaste ferite due persone. La polizia e il reparto antisommossa sono presenti in massa e hanno schierato un cannone ad acqua. L’accesso a una parte del centro è chiuso. Almeno un’auto della polizia è stata incendiata, altre sono state danneggiate dai manifestanti. Anche i Vigili del Fuoco sono stati colpiti mentre spegnevano l’incendio, così come veicoli e oggetti sono stati dati alle fiamme. Di seguito alcuni video.