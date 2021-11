Processo Miramare, domani è il giorno della sentenza: perché la legge Severino preoccupa l’Amministrazione Falcomatà

18 Novembre 2021 17:09

La legge Severino ha valore retroattivo e prevede, anche a nomina avvenuta regolarmente, la sospensione di una carica comunale, regionale e parlamentare se la condanna avviene dopo la nomina del soggetto in questione

Il giorno della sentenza del Processo Miramare è arrivato. I giudici stabiliranno o meno la condanna in primo grado degli undici imputati tra cui il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e il Vicesindaco Metropolitano Armando Neri, l’assessore Giovanni Muraca, i consiglieri di maggioranza Giuseppe Marino (capogruppo Pd), Antonino Zimbalatti, oltre a Saverio Anghelone per la minoranza. Le richieste della Procura, tramite i pm Walter Ignazitto e Nicola De Caria, sono state di 1 anno e 10 mesi di reclusione per Falcomatà e 1 anno e 8 mesi per tutti gli altri imputati, con l’accusa di “abuso d’ufficio e falso” per presunte irregolarità nelle procedure di affidamento del Grand Hotel Miramare.

La città guarda con attenzione a ciò che verrà pronunciato all’interno dell’aula bunker perché in caso di condanna, anche se in primo grado, il Sindaco Falcomatà sarebbe sospeso dall’incarico per effetto della legge Severino. E la sospensione è praticamente immediata, come ha dimostrato il caso di Angela Marcianò che, scegliendo il rito abbreviato, è stata condannata in primo grado e ha ricevuto l’atto di sospensione proprio nel giorno di insediamento del Consiglio comunale di cui doveva essere consigliere. La legge Severino ha valore retroattivo e prevede, anche a nomina avvenuta regolarmente, la sospensione di una carica comunale, regionale e parlamentare se la condanna avviene dopo la nomina del soggetto in questione. Per coloro che sono in carica basta anche una condanna non definitiva per l’attuazione della sospensione, la quale può durare per un massimo di 18 mesi. Uno scenario che sarebbe un terremoto politico sulla città di Reggio Calabria travolgendo non solo il Sindaco, ma anche una parte rilevante della sua Giunta.