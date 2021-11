Processo Miramare, è il giorno delle difese: intervento anche degli avvocati del Sindaco Falcomatà [FOTO]

12 Novembre 2021 12:27

Reggio Calabria, nella seduta di oggi gli avvocati difensori risponderanno alle accuse avanzate dai pm, prima della sentenza di venerdì prossimo

Si avvicina sempre più il 19 novembre, data della sentenza sul Processo Miramare. Nella seduta di oggi saranno gli avvocati difensori ad esporre la propria tesi, in attesa appunto della sentenza di venerdì prossimo. Un anno e dieci mesi di reclusione è stata la condanna chiesta dai pm della Procura di Reggio Calabria, Walter Ignazitto e Nicola De Caria, nei confronti del sindaco Giuseppe Falcomatà, imputato per abuso d’ufficio e falso nel processo su presunte irregolarità nelle procedure di affidamento del noto Hotel di Viale Matteotti. L’accusa ha chiesto anche la condanna, a un anno e otto mesi, degli ex assessori comunali Saverio Anghelone, Armando Neri, Rosanna Maria Nardi, Giuseppe Marino, Giovanni Muraca, Agata Quattrone e Antonino Zimbalatti, del segretario comunale Giovanna Antonia Acquaviva, della dirigente comunale del settore “Servizi alle imprese e sviluppo economico” Maria Luisa Spanò e dell’imprenditore Paolo Zagarella.

La sequenza degli interventi odierni: