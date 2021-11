Privacy: Stanzione, ‘riconoscimento facciale dato biometrico da evitare in telefono’

11 Novembre 2021 20:37

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Il riconoscimento facciale è un dato biometrico che si può risolvere in una sorveglianza di massa da evitare”. Lo dice intervistato da Bruno Vespa a Porta a Porta, Pasquale Stanzione presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Il mio telefono prevede il riconoscimento facciale è pericoloso? “Sì -risponde il Garante – Questi dati si accumulano e possono circolare e lei non sa che fine faranno”.