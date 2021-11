Coraggio Italia Cosenza, la prima riunione del coordinamento provinciale: dalla sanità all’ambiente, tanti i temi trattati

24 Novembre 2021 11:52

Si è tenuta lo scorso 20 novembre a Belvedere Marittimo (CS) la prima riunione del Coordinamento Provinciale Cosenza di Coraggio Italia, dopo le recenti nomine del Comitato di Presidenza composto dal Presidente Luigi Brugnaro e dai Vicepresidenti Giovanni Toti, Marco Marin e Gaetano Quagliariello, che hanno conferito l’incarico di Coordinatore regionale all’On. Felice Maurizio D’Ettore e di Coordinatore provinciale alla Dott.ssa Maria Rachele Filicetti, assieme ai vice coordinatori, Nicola Tenuta e Nico De Bartolo.

Durante l’incontro, tenutosi alla presenza dell’On. Francesco De Nisi, a cui hanno partecipato tutti i 9 candidati alle ultime elezioni regionali per la Circoscrizione nord, si è dato prioritariamente risalto alle tematiche dell’ambiente, della sanità, dei servizi sociali, della viabilità e dei trasporti, in perfetta sinergia con le priorità delineate dal Governatore della Calabria, On. Roberto Occhiuto, e del Coordinatore D’Ettore che si è già adoperato con il Ministro per il Sud e la Coesione Sociale, Mara Carfagna, sulle questioni della viabilità calabrese e, in particolare, su quelle relative alla SS 106 Jonica per la quale sono stati stanziati ulteriori 2 miliardi di euro.

“Un ottimo inizio per la struttura organizzativa di Coraggio Italia– commenta il Coordinatore provinciale Maria Rachele Filicetti – Ci è dispiaciuta l’assenza del Sindaco di Morano, Nicolò De Bartolo, impossibilitato per improcrastinabili impegni istituzionali assunti in precedenza. Siamo pronti per raccogliere la sfida del radicamento territoriale, per lavorare alacremente sugli impegni assunti durante la recente campagna elettorale e per delineare le strategie da adottare per le future sfide elettorali”.

“Colgo l’occasione – continua la dott.ssa Filicetti- , per ringraziare la Direzione Nazionale di Coraggio Italia per la fiducia accordatami. Sono certa che insieme a tutti i candidati alle regionali di ottobre scorso si farà un ottimo lavoro sul territorio con la costruzione di una intensa e fitta rete partitica nell’intera provincia di Cosenza, che, purtroppo nelle ultime elezioni regionali non è riuscita ad esprimere un consigliere. In ogni caso sia io, che tutti gli altri candidati, siamo pronti a cogliere la sfida e ad andare avanti, uniti, perseguendo le finalità e gli obiettivi di un partito che ha dimostrato grande forza ed ha avuto un’importante risonanza in ambito regionale, raggiungendo il 6% delle preferenze”.