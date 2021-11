Reggina, è già partita la prevendita per Benevento: info e prezzi

22 Novembre 2021 16:43

E’ già partita la prevendita di Benevento-Reggina: tutte le info utili e i prezzi per tifosi amaranto che assisteranno al match del Vigorito

“E’ iniziata alle 14:00 di oggi, lunedì 22 novembre, la prevendita per i tifosi amaranto che vorranno accedere al settore ospiti del Ciro Vigorito in occasione di Benevento-Reggina, in programma sabato 27 novembre e valevole per la quattordicesima giornata del campionato di serie BKT”. Lo scrive il club dello Stretto sul proprio sito ufficiale. “Sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle ore 19:00 di venerdì 26 novembre, sia attraverso il circuito online Ticketone che presso i punti vendita autorizzati. Vendita vietata ai residenti di Benevento e provincia”.

Di seguito, i prezzi:

Intero : 14 euro

: 14 euro Under 14: 7 euro

* In entrambi i casi, sono inclusi i diritti di prevendita.

Per quanto riguarda i punti vendita autorizzati sul territorio di Reggio Calabria, segnaliamo BCenters-Via Sbarre Centrali, 260/b-. Aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).