“Anima Autentica”: presentata a Milano la nuova campagna di marketing territoriale della Città Metropolitana di Reggio Calabria

30 Novembre 2021 11:02

Reggio Calabria: svelati anche i video ufficiali che accompagnano il nuovo percorso di promozione turistica, presenti il vicesindaco Versace e i consiglieri delegati Quartuccio e Mantegna

La suggestiva e iconica cornice della terrazza “Duomo 21” a Milano, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di “Anima Autentica”, la nuova importante campagna di marketing territoriale della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Ad illustrare l’innovativa strategia di rilancio e valorizzazione del territorio, davanti ad una platea composta da rappresentanti istituzionali, enti del settore fieristico, giornalisti e influencer di rilievo nazionale, il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, il consigliere metropolitano delegato alle attività produttive Domenico Mantegna, il consigliere metropolitano delegato alla cultura Filippo Quartuccio e il vicedirettore generale e dirigente del settore Sviluppo Economico della Città Metropolitana, Giuseppina Attanasio. L’evento ha vissuto anche altri due importanti momenti, ovvero la presentazione dei video ufficiali della campagna “Anima Autentica” e il coinvolgente show cooking firmato dallo chef stellato, il reggino Nino Rossi che ha rivisitato i prodotti identitari del territorio in una chiave completamente nuova e sorprendente.

Grande apprezzamento hanno riscosso le produzioni video che promuovono il territorio metropolitano reggino attraverso il racconto di donne e uomini che vivono e operano nella Città Metropolitana. La campagna di promozione, che partirà il 6 dicembre presso i tre aeroporti di Milano, quello di Genova e di Torino, sulle pensiline dei bus e della metropolitana milanese, vedrà protagonista il territorio di Reggio Calabria con 3 video di 10 secondi ciascuno tratto dai video Anima Autentica. Nei periodi di riferimento della campagna di marketing, inoltre, la Città Metropolitana sarà presente con uno stand alla fiera di Milano-Rho ad Artigiano in Fiera, dove ospiterà 20 aziende del territorio che potranno presentare e vendere i loro prodotti enogastronomici e dell’artigianato locale fortemente identitari.

“Riveliamo oggi l’unica Anima della nostra Città Metropolitana”, afferma il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, “perché le differenze, le peculiarità e le specificità di ciascuna parte del territorio, meravigliose singolarmente, insieme divengono straordinarie. La campagna promozionale che prende avvio in questi giorni è l’apice di una strategia di marketing sulla quale lavoriamo da diversi mesi, per definire e tracciare un nuovo percorso nel quale ogni elemento contribuisca a dare un’immagine unica e positiva del nostro territorio”. Il vicesindaco continua sottolineando che: “Sono immense le potenzialità in ambito turistico, grazie alla ricchezza in termini culturali e naturalistici. Oggi inauguriamo una stagione nella quale l’attenzione alla narrazione del territorio in ogni suo aspetto e nella giusta prospettiva, sarà centrale nella nostra politica di sviluppo e crescita, per restituire una corretta proiezione dell’immensità del patrimonio che la Metrocity custodisce e il giusto ruolo di centralità nell’ambito del Mediterraneo. Siamo pronti a nuove sfide, orgogliosi della nostra storia e della nostra umanità e ripartiamo da questo per presentare la destinazione turistica Città metropolitana di Reggio Calabria”.

Di campagna importantissima parla il consigliere Quartuccio, “che vede protagonista il nostro patrimonio storico, archeologico, culturale e paesaggistico che finalmente abbraccia le sfide dei mercati e dei circuiti turistici più importanti e si proietta verso il futuro. Tutto questo è “Anima Autentica” e non poteva esserci contesto migliore di Milano, grande capitale economica e commerciale d’Italia, per lanciare questo nuovo percorso che guarda ad un 2022 importantissimo anche nel quadro della celebrazione dei cinquant’anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace”. “Chiudiamo un 2021 con un’iniziativa di altissimo profilo – evidenza il consigliere Mantegna – per la ripartenza di un territorio che oggi si presenta come un’unica anima, un contesto ricco di peculiarità e diversità ma oggi finalmente capace di comunicare e raccontare le proprie straordinarie bellezze con un’unica voce. Essere a Milano e lanciare il nuovo messaggio nei più importanti circuiti aeroportuali del Paese è il segno del netto cambio di passo nella strategia di marketing territoriale”.